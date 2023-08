Bojan iz Joker Out Hrvatom razkril, kaj se mu zdi najbolj noro

Slovenska zasedba Joker Out je po nastopu na Evroviziji doživela pravi razcvet. Koncerti, ki jih prirejajo po Evropi, so razprodani, vse bolj priljubljeni pa so tudi na Balkanu in pri naših južnih sosedih. Pevec zasedbe Bojan Cvjetićanin je v intervjuju za 24sata odgovarjal na vprašanja in razkril, kakšen odnos ima z oboževalkami.

Bojan je odgovarjal na vprašanja o njihovih začetkih, kako je prišlo do imena, in napovedal, da bomo lahko na naslednjem albumu slišali skladbe v angleškem, španskem, francoskem in hrvaškem jeziku. Razkril je, da zna igrati kitaro, malo tudi na bobne, bas kitaro in klavir, in dodal, da ničesar od tega pravzaprav ne obvlada in ne igra zares dobro.

Razkril je še, da mu oboževalke pogosto na oder vržejo nedrčke, plišaste medvedke, rokavice, sončna očala. Na vprašanje, kaj je bila najbolj nenavadna in nora stvar, ki je priletela na oder, je odvrnil, da bi težko rekel, a da mu je najbolj nora količina vseh predmetov, ki priletijo na njegov oder. Šaljivo je dejal še, da se pred "divjimi oboževalkami" brani tako, da si je zgradil podzemni bunker.

Bojana so vprašali še, kaj bi počel, če ne bi bil pevec. »Bil bi profesor sociologije na srednji šoli,« je izstrelil kot iz topa.