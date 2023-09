Joker out dosegli nov rekord

Slovenska zasedba Joker Out je po nastopu na Evroviziji doživela pravi razcvet. Koncerti, ki jih prirejajo po Evropi, so razprodani. Trenutno se mudijo v Stockholmu na Švedskem, kjer koncertirajo. Oktobra pa bodo nastopili v razprodanih Stožicah.

Na družbenih omrežjih so se tokrat pohvalili s posebnim rekordom, ki so ga dosegli na enem izmed koncertov na Švedskem, in sicer v jakosti navdušenja obiskovalcev njihovega koncerta. Kot kaže, fantje na svojih koncertih merijo glasnost krikov, in očitno so Švedinje najglasnejše obiskovalke koncerta Joker Out doslej. Švedinje in Švedi, čeprav večino njihovega občinstva sestavljajo ženske. Obiskovalke in obiskovalci koncerta v Stockholmu so dosegli 123,2 decibelov. Kot dokazno gradivo so fantje meritev obeležili s fotografijo.