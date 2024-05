Dončić s 35 točkami in nekaj nepričakovanih virov utišali Los Angeles (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so na peti tekmi četrtfinala zahodne konference v severnoameriški ligi NBA s 123:93 visoko premagali Los Angeles Clippers. S tem so v seriji na štiri zmage povedli s 3:2. Slovenski košarkarski as Luka Dončič je v 39 minutah na parketu dosegel 35 točk, deset podaj in sedem skokov.

Moštvo iz Dallasa je po četrti tekmi, ko je že nadoknadilo 31 točk zaostanka, a na koncu vseeno izgubilo, potrebovalo dobro predstavo za samozavest. To je dobilo predvsem od slovenskega asa in nekaj nepričakovanih virov. Jeziček na tehtnici sta bila ob Dončiću predvsem drugi strelec Dallasa Maxi Kleber, ki je s klopi zadel pet od sedmih metov za tri točke in prispeval 15 točk, ter Derrick Jones, ki je dodal 12 točk, tri blokade in odlično pokrival predvsem Paula Georgea (15 točk, iz igre 4/13).

Dončić je bil znova videti sijajno, čeprav je ob svojih običajnih številkah sprva spet veliko grešil za tri točke. Po šestih zgrešenih metih je nato le zadel dve zaporedni trojki, dvoboj pa končal s 35 točkami, desetimi podajami in sedmimi skoki. Prvič v seriji je metal več kot 50-odstotno, zadel je 14 od 26 metov in dvoboj predčasno sklenil 5:39 minute pred koncem dvoboja.

Manjkal je sicer strelski učinek Kyrieja Irvinga (14 točk), a se to ob sicer zreli predstavi ni poznalo. Z njim na igrišču je bil Dallas boljši s +35 točkami, z Dončićem pa s +28.

Pri Los Angelesu ni bilo razpoloženega igralca. James Harden (7 točk), Russell Westbrook (6) in George (15) so skupaj iz igre zadeli le 8 od 36 metov. Ob Georgeu je Ivica Zubac dvoboj prav tako končal s 15 točkami, 14 jih je s klopi dodal Norman Powell.

Naslednja tekma, morebiti že zadnja, če bodo slavili Teksašani, bo v Dallasu v noči s petka na soboto ob 3.30 po srednjeevropskem času. Boljšega iz tega dvoboja v polfinalu zahoda že čakajo Oklahoma City Thunder. Ti so s 4:0 v zmagah izločili New Orleans Pelicans. Drugi par je Denver - Minnesota.

Če je bil dvoboj sprva še izenačen, prva četrtina se je končala s 25:24 v korist Dallasa, je slednji ob koncu prvega polčasa začel nabirati prednost. Po 24 minutah je ta znašala deset točk (56:46), večji del končnega naskoka pa so Mavericks nabrali z delnim izidom 14:0 v prvem delu tretje četrtine. Ves čas je imel nato Dallas vsaj +20, za 30 pa povedel ob odhodu Dončića s parketa.