Slovaki Modrijanom ukradli Rožico

Ti, moja rožica je ena najuspešnejših, najbolj prepoznavnih in najbolj priljubljenih skladb Modrijanov, za katero je besedilo napisal znani glasbenik, orgličar in večkrat nagrajeni tekstopisec Jože Galič, melodijo pa sta skomponirala bratranca Blaž in Rok Švab.

A trojici se takrat, ko so jo ustvarili, verjetno niti sanjalo ni, da imajo uspešnico, ki bo odmevala v tujini in zazvenela celo v kitajščini. Na Noči Modrijanov leta 2013 smo se o tem lahko prepričali v živo, saj so skladbo iz kitajskega Šanghaja v Celje prišle zapet tri kitajske študentke, ki se jim je pesem vtisnila v spomin, ko so bile pri nas na mednarodni izmenjavi.

Skupina Kollárovci je zelo priljubljena na Slovaškem. FOTO: Facebook

Posnele so se in posnetek objavile na svetovnem spletu, ta pa je dosegel tudi Modrijane, in ti so mladenke povabili na oder. Očitno pa je bila priljubljena skladba zelo všeč tudi slovaški glasbeni skupini Kollárovci, zato so jo posneli tudi oni. Prav tako so jo opremili z videospotom, s katerim so presegli poldrugi milijon ogledov na youtubu.

A pri pesmi, katere naslov so spremenili v Si moja jediná, še nedavno niso navajali, da so njeni izvajalci Modrijani, ampak le, da je besedilo v slovaščini napisal Martin Sarvaš. To nikakor ni prav, mnogi so se vprašali, kako je z avtorskimi pravicami. Spomnimo, da so tudi Modrijani priredili tujo uspešnico Rock mi skupine VoXXclub, a so dosledno navedli vse avtorje. Kako pa je v primeru slovaške skupine Kollárovci? Kot nam je potrdil frontman Modrijanov Blaž Švab, je šlo v tem primeru za krajo.

»A smo z veliko pomočjo Sazasa, ki se je hitro in uspešno odzval, sprožili postopke, da je skupina pravilno navedla in prijavila avtorje pesmi. Skupine ne bomo tožili ali kaj podobnega, samo zahtevali smo, da zadevo uredijo. Res smo hvaležni Sazasu, da je takoj stopil v stik s podobnimi organizacijami na Slovaškem in pomagal urediti zadevo,« je Švab pojasnil za Slovenske novice in dodal, da so Modrijani pred snemanjem priredb vedno najprej stopili v stik z založniki in avtorji po svetu, pred izdajo pesmi pa počakali na vsa dovoljenja. »Na nekatera smo čakali pol leta, nekatera so se uredila v enem dnevu. Za Modrijane je spoštovanje avtorske in izvajalske pravice ključnega pomena,« pravi Švab.