Slavna pevka sporočila, da zapušča glasbeni svet. »Dovolj imam«

Z grammyjem nagrajena in slavna pevka Lizzo je trenutno sredi tožbe zaradi spolnega nadlegovanja. Glasbenico in njeno produkcijsko ekipo zaradi seksualnega nadlegovanja in dela v nedostojnih razmerah tožijo tri nekdanje plesalke: Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez.

Lizzo je zdaj očitno zapustila glasbeno industrijo prek objave na Instagramu, ki jo je delila v petek zvečer.

»Naveličala sem se ljudi, ki me vlačijo po internetu in v živo,« je začela svojo čustveno izjavo. »Vse, kar si želim, je ustvarjati glasbo in osrečevati ljudi ter pomagati narediti svet malo boljši, a začenjam čutiti, da me svet noče,« je zapisala in dodala, da se nenehno bori proti komentarjem o svojem videzu.

Svojo objavo je sklenila s tem, da se »ni strinjala s tem sranjem« in poudarila, da bo prenehala peti. Šokantna in nenadna objava te 35-letnice je presenetila številne njene oboževalce, ki so ji pisali, naj ne obupa, ampak naj se bori proti zlobnim komentarjem.

Spomnimo, avgusta 2023 so tri nekdanje spremljevalne plesalke Lizzo tožile zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja, sovražnega delovnega okolja in pritiska. Pevka jih je v amsterdamskem striptiz klubu silila, da so se dotikale gole plesalke, prav tako se je pogosto pritoževala nad njihovo težo. Poleg tega v obtožnici piše, da jih je Lizzo spodbujala k spolnim dejanjem s sadjem. Lizzo naj bi tudi trdila, da so se plesalke pred nastopom opijale, nato pa jih je za kazen prisilila v dvanajsturno vadbo.

Tožile so jo tri spremljevalne plesalke. FOTO: Jason Cairnduff Reuters

V tožbi je tudi navedeno, da je menedžerka pevkinih plesalk Shirlene Quigley drugim izvajalcem vsiljevala svoja verska prepričanja in omalovaževala tiste, ki so imele predporočne spolne odnose.

Čeprav v tožbi ni navedeno, ali je Lizzo vedela, kaj počne Quigley, plesalke, ki so jo tožile, menijo, da je vedela za pritožbe proti njej, poroča Jutranji list.