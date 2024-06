Po prvencu nadaljujejo zgodbo z novo skladbo (VIDEO)

»Naj ljubezen vesolja bo zvok! Naj se ljubezen širi okrog!« S tema dvema mislima nas Grega Samar in njegova skupina nagovarjata v novi skladbi z naslovom Dvigam krila v nebo, potem ko nas je skupina v prvi avtorski skladbi z naslovom Kam gre ta svet nagovorila z vprašanjem, kam drvi ta nori svet in kakšen je smisel v njem vsakega izmed nas. Zdaj pa je, pravi Grega Samar, čas za ljubezen, k čemur mora vsak pristaviti svoj kanček, da bi skupaj premagali zlo in bi zmagala ljubezen. Pesem je nastajala skozi leta, se spreminjala in bogatila. Zveni v rock verziji, združeni z vzorci klasične glasbe.

Gregi Samarju se je v bogati glasbeni karieri nabralo veliko pesmi, ki so potrpežljivo čakale, da ugledajo luč sveta. Ko je združil moči s svojimi prijatelji – kitaristom Matjažem Marinom, bobnarjem Janezom Sprukom ter bas kitaristom Maticem Ajdičem, sam pa poje in igra kitaro, pa so začeli posnetke prihajajočega studijskega albuma predstavljati na koncertih.

Samar igra več instrumentov, je tudi glasbeni producent, avtor, tekstopisec, aranžer, za seboj ima več kot tisoč koncertov, na katerih je bil enkrat v vlogi bobnarja, drugič kitarista, zdaj pa sam tudi poje. V preteklosti je sodeloval s številnimi znanimi glasbeniki, kot so Adi Smolar, Leteči potepuhi, Miran Rudan, Hazard, Pop design, Aleksander Mežek, Dominik Kozarič, Samuel Lucas, Dadi Daz, Vlado Pilja in drugimi. S skupino Alterraso so izdali vinil ploščo v Nemčiji, z duetom November je nastopil na Emi, Nočna ptica je bil njegov band, s katerim so prav tako izdali nekaj videospotov.

Grega Samar FOTO: osebni arhiv

V lastnem glasbenem studiu je snemal, aranžiral, produciral in miksal za mnoge slovenske glasbenike. Za nekatere pevce je odigral vse instrumente na njihovih posnetkih. Posnel in aranžiral pa je tudi otroške zgoščenke. Med snemanji za druge je ves čas v svojem studiu ustvarjal tudi lastno glasbo in do danes se je nabralo okoli sto pesmi, ki še čakajo na izid. S skupino Samar tiste, ki bodo na studijskem albumu, že predstavljajo publiki.

Samar je sicer profesionalni tonski mojster na RTV Slovenija, kjer sodeluje praktično z vso slovensko glasbeno sceno, saj je miksal na stotine prenosov koncertov bandov, orkestre klasične glasbe, pihalne orkestre, Simfonični orkester RTV Slovenija, Big band RTV Slovenija, zborovsko glasbo ter različne komorne zasedbe. Ravno tako miksa prenose koncertov za Televizijo Slovenija, med katerimi je bil denimo tudi koncert skupine Joker Out in mnogih drugih.