Skupina Happy Ol' McWeasel se je pokazala v drugačni luči (VIDEO)

Po vseh energičnih singlih in prekipevajočih koncertih ob izidu albuma Such is Life Happy Ol' McWeasel leto zaključujejo drugače – z umirjeno skladbo Somewhere, akustično balado s subtilno in prefinjeno glasbeno linijo. Dopolni jo violončelo, saj se je sedmerici pri izvedbi skladbe začasno pridružil osmi član Gorazd Strlič, prvi violončelist simfoničnega orkestra Opere in baleta Maribor.

In če smo od Happy Ol' McWeasel vajeni norčavih videospotov, tudi na tem področju tokrat hodijo po drugi poti. Videospot za skladbo so posneli v mariborskem Sodnem stolpu z režiserjem Nikolajem Vodoškom in direktorjem fotografije Petrom Perunovićem.

Omenjena sta imela pomembno nalogo – pripraviti video, ki skupino predstavlja tam, kjer so skupine doma – na odru in koncertu, četudi brez občinstva. Nastal je drugačen vizualni izdelek, ki jih prikazuje v drugačni luči – surove, ranljive, umirjene. In kot mojstre svojih inštrumentov.