Skupina Bohem z novim sporoča: Preteklost je bila lepša (VIDEO)

Skupina Bohem je stalnica slovenskega glasbenega rock prostora že skoraj 20 let. Melodije, ki so jih ustvarili, bodo med nami ostale za vedno, njihovo največjo uspešnico On je jaz pa danes prepevajo vse generacije. Po krajšem premoru so člani skupine marca izdali nov album Proti toku, te dni pa predstavljajo osmo skladbo z naslovom Pesem ptic selivk, s katero se skupina podaja na malce drugačno glasbeno potovanje kot doslej. Z glasbo v slogu šestdesetih let in spremljajočo videopodobo nas glasbeniki popeljejo v čaroben čas, poln neverjetne glasbe, mode in spominov, ki bodo ostali za vedno.

Na radijskih postajah se vrti zelo malo slovenske glasbe in skoraj vse, kar nastaja v današnjih časih, se zgodi ekstremno hitro.

Pod režisersko taktirko Dejana Baboska so v čudovitem ambientu gradu Preddvor posneli tudi videospot, ki gledalca popelje v čas mladosti in nedolžnosti. »Vedno želimo, da je nova pesem sveža in izvirna. Vsak naš izdelek mora nositi svoj pečat in svojo zgodbo, ob tem pa ne sme tekmovati z našim preteklim delom, v smislu kopiranja in ponavljanja,« povedo člani skupine Bohem, ki ne skrivajo, da je bilo včasih glasbo ustvarjati popolnoma drugače. »Nekoč smo jo ustvarjali zase. Takrat se nismo obremenjevali s stilom svetovnih uspešnic. Skladbam smo dali čas, da so dozorele. Preteklosti ne moreš spremeniti in je tudi ne bi spreminjali, ker so bili tisti časi za nas kot glasbenike lepši in manj obremenjujoči. Zdaj se v glasbi vse vrti okoli vsega drugega in najmanj okoli glasbe. Zdi se nam, da ne nastajajo več pesmi, ki bi bile večne. Na radijskih postajah se vrti zelo malo slovenske glasbe in skoraj vse, kar nastaja v današnjih časih, se zgodi ekstremno hitro,« še dodajo in zaključijo: »Ne glede na vse, kar se trenutno dogaja, pa je glasba še vedno čudovita in mi se bomo z veliko ljubezni in entuziazma še naprej trudili, izvajali in ustvarjali melodije za vas in nas.«

O novem videospotu pravijo, da je lep poklon preteklosti in hkrati praznovanje sedanjosti.

Skupina Bohem je nase opozorila že leta 2004 z izdajo prvenca Življenje ni zločin. Najuspešnejše skladbe s tega albuma, kot so Kraljica sanj, 9. junij, Kri in boem, ostajajo najprepoznavnejši koncertni pečati skupine, ki je glasbo nadgradila z odličnimi videospoti. Videospot za pesem 9. junij, ki ga je režiral svetovno priznani režiser Mitja Okorn, je denimo zasedbo postavil na glasbeni zemljevid Slovenije. Njegov naslednik, videospot za pesem On je jaz, pa ima na portalu youtube že več kot dva milijona ogledov, kar je za slovensko rock skupino izjemna številka. Dolgo pričakovani album, ki je izšel marca, je prava protiutež vsemu, kar je šlo zadnja leta v svetu narobe, pravijo člani skupine. Na njem so se glasbeniki razgalili, pokazali svojo najnežnejšo plat in zapeljali svoje glasbeno potovanje od razvrata do ljubezni.