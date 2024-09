Skoraj dve leti po prezgodnji smrti hrvaškega pevca, ki je imel Slovenijo posebej rad, je tu njegova nova pesem

Skoraj dve leti po njegovi prezgodnji smrti je izšla nova pesem Massima Savića.»Jugo« je napovedni singel za album Massimo - Evergreen Vještina, ki bo izšel konec novembra.

Eni Kondić, žena pokojnega pevca je razložila, zakaj so prav »Jugo«, veliko uspešnico Giuliana in Marijana Bana, izbrali za prvi singel prihajajoče vinilke: »Poletje je najsrečnejši, najlepši del leta, ki ga vsi nestrpno pričakujemo, potem pa nenadoma, brez najave prihaja težak siv jugo, prinaša nevihto in v hipu smo tu v žalostni jeseni, petek 13.09., je boljši datum za vstop v to jesen?«

Balado je Massimo zapel v sodelovanju z revijskim orkestrom HRT pod vodstvom Saše Nestorovića na snemanju oddaje Evergreen.