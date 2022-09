Skladba za rojstni dan

Aljaž Miklavčič - Oberkreiner iz Drulovke je med ljubitelji narodno-zabavne glasbe zelo dobro znano ime. Čeprav je še mlad, je doslej povezoval že številne prireditve in tekmovanja, kjer ima glavno besedo narodno-zabavna glasba. Na rojstnodnevno kosilo in ples je nedavno povabil najbližje in prijatelje, za dobro vzdušje pa je poskrbel Ansambel Petra Finka.

Manjkala ni niti torta, kot se za vse jubileje spodobi.

Najbolj pa so ga presenetili glasbeniki, ki so mu podarili skladbo, napisano posebej zanj, zato ta nosi naslov Oberkrainer Aljaž. Za zdaj je skladba oziroma njeno besedilo, ki ga je ustvaril odličen tekstopisec Matej Kocjančič, zgolj na papirju, melodijo pa bo skomponiral prav Peter Fink.

Aljaž je bil seveda ganjen, zato se je vsem, ki so se v teh dneh spomnili nanj, zahvalil tudi na družabnem omrežju. Med tistimi, ki jih je posebej omenil, sta bila, poleg članov Ansambla Petra Finka, domači župnik Ciril Plešec in njegov sorodnik, prelat Anton Slabe, ki sta darovala sveto mašo, na kateri je na orle zaigral Luka Zevnik. »Hvala tudi pevcem in Vidu Repanšku, ki je ta moj jubilej ovekovečil s fotografskim objektivom,« je bil ganjen mladi jubilant.