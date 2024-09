Sin pokojnega pevca Chesterja Benningtona obsoja Linkin Park

Nu metal in rock skupina Linkin Park je presenetila oboževalce, ko je na začetku septembra napovedala novi single in album ter koncertno turnejo, prvo po samomoru pevca Chesterja Benningtona leta 2017. Marsikoga je zmotilo, da so za novo pevko izbrali Emily Armstrong, soustanoviteljico alternativne rock skupine Dead Sara. Nedvomno najglasnejši kritik njihove odločitve pa je Jaime Bennington, najstarejši sin pokojnega Chesterja.

Osemindvajsetletni Jaime je konec tedna na instagramu nasadil soustanovitelja Linkin Parka Mika Shinodo, ker so za novo pevko najeli Emily Armstrong, ki je znana po svojih vezeh s kontroverzno scientološko cerkvijo, še bolj pa ga je razjezila njena povezava z obsojenim posiljevalcem Dannyjem Mastersonom, nekdanjim zvezdnikom televizijske nanizanke Oh, ta sedemdeseta in prav tako znanim scientologom.

Skupina Linkin Park je za novo pevko izbrala Emily Armstrong. Foto: Elekes Andor/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Jaime je po poročanju ameriških medijev obsodil skupino, ker je »tiho izbrisala življenje in zapuščino mojega očeta v realnem času ... med mednarodnim mesecem preprečevanja samomorov«, in povedal, da ne priznava pomena zaposlitve »nekoga, kot je Emily«, za žrtve spolnega nasilja, ki »sestavljajo osnovno bazo vaših oboževalcev«. V nadaljevanju sporočila je Shinodo obtožil, da je izdal dolgoletno zaupanje oboževalcev in podpornikov, med katere je prišteval tudi sebe.

Emily se je odzvala na kritike

Emily Armstrong se je pred dnevi odzvala na kritike, ki jih je prejela na družbenih omrežjih, odkar je postala nova pevka Linkin Park. »Pred leti so me prosili, naj na sodišču podprem nekoga, ki sem ga imela za prijatelja, in sem šla na zgodnje zaslišanje le kot opazovalka,« je zapisala na instagramu, ne da bi imenovala Mastersona, poroča spletni portal BuzzFeed.

Vedno poskušam videti dobro v ljudeh.

»Kmalu sem spoznala, da tega ne bi smela storiti. Vedno poskušam videti dobro v ljudeh, in sem ga napačno ocenila. Od tedaj nisem nikoli več govorila z njim. Pojavile so se nepredstavljive podrobnosti in pozneje je bil spoznan za krivega. Če povem čim bolj jasno: ne opravičujem zlorabe ali nasilja nad ženskami in sočustvujem z žrtvami zločinov,« je zapisala.