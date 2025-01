Sanje o planiški velikanki na mednarodnem festivalu (FOTO)

Na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu Fipadoc v francoskem Biarritzu se bo Slovenija predstavila s štirimi filmi, od tega bosta dva imela svetovno premiero. To sta Poletne počitnice Petre Seliškar ter En meter je šest centimetrov Juše Jeraja in Atile Urbančiča. Slednji se je v glavni tekmovalni program kratkih filmov mednarodnega festivala dokumentarnega filma Fipadoc uvrstil skupaj s 30 izbranimi filmi, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Sanjal o Planici

Film, ki sta ga Jeraj in Urbančič zasnovala, zrežirala ter ga skupaj s slovaškim režiserjem Martinom Pigo tudi zmontirala, predstavi rezbarja in slikarja Ceno Razingarja s Planine pod Golico. Ta je tako kot njegovi vrstniki v mladosti sanjal, da bo nekoč poletel s planiške velikanke. Ko mu je bolezen prekrižala načrte za športno kariero, se je znašel po svoje in na izviren način ukanil usodo; na vrtu za svojo hišo je postavil desetmetrsko repliko skakalnice. Na njej vsako leto priredi svetovno prvenstvo majhnih pločevinastih skakalcev.

Poletne počitnice režiserke Seliškarjeve bodo na ogled v programu Balkan Focus. Poleg tega bodo v tem programu predstavili še V mojih sanjah rase vsako noč drevo režiserja Vida Hajnška in slovensko manjšinsko koprodukcijo Stekleničarji srbskega režiserja Nemanje Vojinovića. Skupno je v tem programu na ogled osem filmov. Seliškarjeva je o svojem novem filmu, ki bo na festivalu imel svetovno premiero, povedala: »Čudovito je videti, kaj se zgodi, ko otroci začutijo svobodo gibanja – željo po raziskovanju, voljo do učenja, strahospoštovanje in hkrati ljubezen do narave.«

Medtem ko gre večina otrok na poletne počitnice, se osemletni Basri odpravi v makedonske gore. Že več generacij se njegova družina ukvarja s pastirstvom. Tradicijo nadaljujejo njegovi trije starejši bratje, ki skrbijo za stotine ovc in krav. To poletje se Basri poskuša priučiti dela od svojih bratov. Zanj je to sanjsko življenje, medtem ko se njegova starejša brata spopadata z negotovostjo glede svoje prihodnosti. To je zgodba makedonskega filma Poletne počitnice slovenske režiserke Seliškar, ki je skupaj s Tancrede Riviere spisala tudi scenarij.

O Razingarjevi zgodbi govori film En meter je šest centimetrov. Foto: Tomi Lombar

Cena Razingar je tudi rezbar in slikar. Foto: Tomi Lombar

Na sporedu je tudi slovenska manjšinska koprodukcija Stekleničarji srbskega režiserja Nemanje Vojinovića. Foto: Set Sail Films

Slovenski film V mojih sanjah rase vsako noč drevo, za katerega je režiser Hajnšek skupaj z Andrejem Nagodetom napisal tudi scenarij, s prepletanjem individualnega in kolektivnega premišljuje o sočasnem obstoju različnih, a v Halozah skupaj vtisnjenih spominov. Na lanskem Festivalu slovenskega filma Portorož je režiser prejel vesno za najboljši dokumentarni film.

Vsi filmi, ki se bodo predstavili v Biarritzu, so nastali s finančno podporo SFC. Fipadoc, ki je prvo pomembno mednarodno srečanje z dokumentarnimi filmi v letu, se bo začel v petek in bo potekal do 1. februarja.