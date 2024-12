Sam doma je eden najbolj priljubljenih prazničnih filmov

Film Sam doma in njegova nadaljevanja so že vrsto let obvezen televizijski praznični repertoar. A vse do zdaj ni bilo jasno, s čim se ukvarjajo starši glavnega lika Kevina, da so si lahko kupili razkošno hišo v predmestju Chicaga, kot prikazuje film. Zdaj je režiser Chris Columbus razkril, kaj počnejo.

Poklica je določil že ob nastanku filma, med pogovorom s producentom Johnom Hughesom. Kate McCallister, ki jo je upodobila Catherine O'Hara, je bila zelo uspešna modna oblikovalka. Njen poklic je mogoče razbrati po izložbenih lutkah, ki jih Kevin v filmu uporabi za trik, s katerim preslepi roparja. Kaj počne Peter McCallister, ki ga je igral John Heard, ni popolnoma jasno. Režiser se ni mogel natančno spomniti, kaj sta se s producentom dogovorila, meni pa, da bi lahko delal v oglaševanju. Namige, da bi družinski oče pridobival denar na kak nezakonit način, ki so se pojavili na spletu, je odločno zanikal. »Ne gre za organizirani kriminal – čeprav ga je bilo v tistem času v Chicagu veliko,« je pojasnil.

Večina Američanov lahko o takšni hiši zgolj sanja.

Družina McCallister je živela v Winnetki, v hiši, ki je danes ocenjena na osupljivih 5,25 milijona dolarjev (5,04 milijona evrov). Ima pet spalnic, šest kopalnic, ogrevan garažni prostor, zasebno parkirišče, glavno spalnico s plinskim kaminom in marmorno kopalnico. Da so si Kevinovi starši lahko privoščili takšno razkošje, so morali imeti izjemno uspešni karieri. Lokacija hiše v predmestju Chicaga prispeva k njeni priljubljenosti.

Vas Winnetka je znana po slikoviti in mirni okolici, zaradi česar je privlačna za družine in tudi turiste. Obiskovalci, ki pridejo v Winnetko, pogosto obiščejo hišo in se fotografirajo pred njo, pravzaprav je obvezen postanek za oboževalce filma. Njeni lastniki so sprejemali različne ukrepe, da bi ohranili zasebnost, vendar zanimanje javnosti ostaja veliko.

Mama je bila modna oblikovalka.

Film Sam doma je bil prvič predvajan leta 1990 in je takoj postal velika uspešnica. V glavni vlogi je nastopil Macaulay Culkin kot Kevin McCallister, osemletni deček, ki ga družina po nesreči pusti samega doma, ko odpotujejo v Pariz. Kevin se mora spopasti z dvema nepridipravoma, Harryjem in Marvom, ki ju igrata Joe Pesci in Daniel Stern. S serijo iznajdljivih pasti in zvijač Kevin uspešno zaščiti svoj dom pred roparjema, kar je prispevalo k nepozabnim komičnim trenutkom filma.