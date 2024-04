S Slakovo glasbo na pomoč Piliju

Ljubitelji glasbe Ansambla Lojzeta Slaka dobro poznajo Jožeta Šifrarja. Čeprav je minilo že okroglih 50 let, odkar je tik pred svojim domom, pri Praprotnem, umrl v prometni nesreči, njegov glas, ki je zaznamoval Fante s Praprotna in Slakovo glasbo, še živi. In bo živel večno zavoljo glasbenikov, ki ohranjajo spomin nanj, in zavoljo poslušalcev, ki še vedno radi prisluhnejo Slakovim melodijam.

Tako bo tudi v soboto na dobrodelnem koncertu domače glasbe z naslovom Spomin na pevca še živi, ki bo posvečen 50. obletnici slovesa zlatega slavčka Jožeta Šifrarja in 60-letnici začetka sodelovanja Fantov s Praprotna z legendarnim Triom Lojzeta Slaka. Koncert bo imel dobrodelno noto, saj bodo zbrani denar namenili glasbeniku Urošu Piltaverju - Piliju iz Brežic, ki bo maja dopolnil 40 let; pred dvema letoma je po operaciji glave pristal na invalidskem vozičku. Glasbeniki bodo zanj stopili na oder Dvorane Leona Štuklja v Novem mestu.

Koncert z naslovom Spomin na pevca še živi bo to soboto v Dvorani Leona Štuklja v Novem mestu.

Fantje s Praprotna pred 50 leti na Trški gori: Andrej Bergant, Janez Habjan, Jože Šifrar, Janez Kalan in Janez Dolenc FOTO: Arhiv ansambla

»Jožeta Šifrarja, tenorista vokalnega kvinteta, nisem poznal, se pa še živo spominjam nastopa Fantov s Praprotna in Tria Lojzeta Slaka na Bizeljskem. Petnajst let sem imel, igrali in peli pa so pred nabito polno dvorano,« se spominja Franci Smrekar iz Kapel, pobudnik koncerta in tekstopisec besedil slovenske glasbe ter pred tremi desetletji tudi pobudnik ustanovitve Društva pesnikov slovenske glasbe. Dolgo je delal v Švici in tam se mu je porodila ideja o povezovanju tekstopiscev za zaščito njihovega avtorskega dela. Idejo je najprej predstavil bratu dvojčku Jožetu, nato sta šla do pisatelja Ivana Sivca.

»Med ustanovnimi člani je bila tudi Fani Požek, ki je najbolj zaznamovala Slakovo glasbo. Letos bo minilo pet let od njenega slovesa. Sicer pa se bomo na koncertu spomnili vseh članov Ansambla Lojzeta Slaka, pevcev, tudi vseh tekstopiscev, koncert pa bo povezoval nečak Lojzeta Slaka Leopold Pungerčar. Na koncertu bo igrala Slakova glasba, ki bo živela večno, dokaz za to pa so mladi glasbeniki, ki jo tako radi izvajajo. V Novem mestu bo pelo kar osem mladih vokalnih solistov, poleg njih še več kot ducat uveljavljenih ansamblov,« je povedal Smrekar, tudi pobudnik podeljevanja Šifrarjeve plakete.

Velikokrat se razjoka, ko sliši kakšno pesem, ki jo je prej lahko zapel ali zaigral na kitaro.

Jože Šifrar je umrl v prometni nesreči pred svojim domom. FOTO: Arhiv ansambla

Prvič so jo podelili na 10. vurberškem festivalu leta 2001, takrat rosno mladim članom skupine Modrijani. Zanje je potem pesem Spomin na pevca še živi spisal Franci Smrekar, glasbo pa Tine Lesjak, in naslednje leto so na istem festivalu znova – edini dvakrat – osvojili Šifrarjevo plaketo. Prav ta pesem, spisana zlatemu glasu v spomin, je Modrijane izstrelila med zvezde narodnozabavne glasbe.

Že tretji spominski koncert

Koncert v spomin na Jožeta Šifrarja ni prvi, ob 30. obletnici smrti ga je Smrekar organiziral v Železnikih, takrat so izkupiček namenili Sožitju Škofja Loka. Ker je bil koncert izjemno uspešen, so ga v Škofji Loki ponovili ob 40. obletnici, in takrat je Franci Smrekar obljubil, da bo dobrodelni koncert ponovil čez eno desetletje. In to bo zdaj, v soboto, ko bodo glasbeniki združili moči za Pilija, ki je pri 37 letih izvedel, da ima redko obliko možganskega tumorja. Sledila je operacija v Nemčiji, a je zaradi zapletov trenutno na vozičku, pred njim pa je še dolga pot okrevanja, zato bo ves denar porabil za rehabilitacijo.

Tudi Pili je glasbenik, ki ima za sabo več kot tisoč glasbenih nastopov. Med drugim je pel v Mešanem pevskem zboru Viva Brežice, Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič v Ljubljani, moški pevski zasedbi Vox Posavci in Pevcih zvoka.

»Ne glede na vse težave ima izjemno voljo in željo, da bi izboljšal svoje stanje in bil čim bolj samostojen. Zato vsak dan pridno telovadi, dela vaje za oči, vaje za roke, noge, govorne vaje. Zaenkrat ostaja popolnoma odvisen od pomoči drugih. Njegov govor je otežen zaradi pareze, po prvi operaciji ima težave z dvojnim vidom,« je Uroševo stanje strnila njegova partnerica Bojana Zevnik. Po operaciji tumorja je šel Uroš v Zdravilišče Laško, nato je bil pet mesecev na rehabilitaciji v URI Soča, sledilo je enomesečno fotonsko obsevanje na onkološkem inštitutu v Ljubljani.

Andrej Bergant, vodja Fantov s Praprotna in njihov ustanovni član, ter Franci Smrekar, tekstopisec in organizator sobotnega koncerta FOTO: Boris Kovačič

»Na tem mestu bi se rada zahvalila in pohvalila zdravstveno osebje na URI Soča, v Laškem, na onkološkem inštitutu in v Zdravstvenem domu Brežice. Okrog nas je toliko srčnih in dobrih ljudi. Tudi zaradi njihove pomoči zmoremo. Vsaka lepa beseda, vsaka pozornost in dobro delo so spodbuda in opora za en korak naprej. Vse našteto izjemno cenimo in smo neizmerno hvaležni,« je dodala Bojana in povedala, da si Uroš želi še na polikliniko v Zagreb na rehabilitacijo s pomočjo robotike, a gre za drage samoplačniške storitve. Zelo dobra novica je tudi to, da je Uroš od lanskega oktobra član Športnega društva Plavalček iz Krškega, ki izvaja plavanje za invalide. Junija bo že sodeloval na prvem pravem tekmovanju v plavanju za invalide v Brestanici.

Urošu glasba še vedno zelo veliko pomeni. »Velikokrat se razjoka, ko sliši kakšno pesem, ki jo je prej lahko zapel ali igral na kitaro. Spominja se nastopov, obiskov koncertov, doma ima večino časa vključen radio. Je pa zadovoljen, da oba sinova obiskujeta pouk glasbene šole violine in klavirja ter doma kar dosti vadita. V prihodnosti si želi obiskati katerega od njunih nastopov. Žal se sam še ne more ukvarjati s petjem in igranjem, si pa želi, da bi se nekoč lahko spet bolj aktivno ukvarjal z glasbo,« je sklenila Bojana.