Rock na Belem križu nad Piranom za Silvo (FOTO)

V petek, 31. maja, nalivom ni bilo videti ne konca ne kraja. Odplavilo je številne prireditve, a ko je na Belem križu nad Piranom ob istoimenski gostilni zarohnel prvi bend in so glasbeniki pokazali zobe, so se težki, sivi oblaki raje umaknili. S tem so omogočili dobrodelni rock koncert mnogo glasbenih legend, ki so ta večer z glasbo in ljubeznijo obdarile Sklad Silva – društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami.

Večer, ki ga je ob legendarni gostilni znova omogočil Matjaž Zakrajšek, se je začel z nagovorom človeka velikega srca Igorja Černetiča, ki je sicer večji del življenja preživel po zaporih (svojčas je bil tudi direktor koprskih zaporov) in nato postal gonilna sila Runkl banda, hišnega benda Gostilne Beli križ, ter organizator rock večerov s humanitarnim navdihom. Igor je za vsakega sodelujočega našel lepo besedo in povabil k njej še Jurija Švaglja, dolgoletnega predsednika društva Silva.

Zaljubljeni v Piran so tudi svoji skupini nadeli ime Piran ekspress.

Tudi denar od nakupa slik društva likovnih ustvarjalcev Vrtnica je šel naravnost v škatlo z režo.

1700 evrov so zbrali za skladovce.

Tudi ob njegovem govoru so solze iskale pot na prosto. Večer so nato nepozabno obarvale rock skupine Javna vaja z gostom Rokom Zakrajškom, Runkl band, Piran express, Hornets, Slavko Ivančič, Matjaž Švagelj, Teddy Bears z Juretom Lesarjem, David Morgan in drugi. Da niso bili zadovoljni le ušesa in oči, sta poskrbela Matjaž, ki nas je redil z mesom in odličnim vinom, ter Milan, ki nas je razvajal s pedoči. In da ne bo pomote, vsi ti so se odpovedali vsakršnemu honorarju! Sicer pa je znano, da so rockerji najbolj srčni in sočutni glasbeniki.

Brez predsodkov

Ko je glasba zadonela, so najprej začeli poskakovati skladovci. Ti drugačni, a čudoviti in iskreni ljudje so plesali, se smejali in vse prisotne bogatili z neverjetno človečnostjo. To zmorejo samo oni, varovanci Sklada Silva. Družile so se različne generacije, plesali so manj drugačni z bolj drugačnimi, peli so tisti z roba kakor tisti ob robu, spoznavali so se ti in oni … Vsi drugačni, vsi enakopravni je ta večer, ko so bili predsodki pometeni pod mizo, držalo kot pribito. Ali sploh še obstaja kaj lepšega, bolj omikanega, bolj civiliziranega? Tudi zato je rock tako dragocen. Potrudimo se, da tako ostane!

Če še niste videli Hornetsov na delu, ne veste, kaj je rock'n'roll.

Nekaj sto uživalcev dogodka je plesalce skorajda porinilo v naročja glasbenikov.

Družile so se različne generacije, plesali so manj drugačni z bolj drugačnimi .. .

Ko so kitare potihnile, je okoli škatel z režo zavladala tišina. Vsem so se potile dlani, srčni utrip in dihanje sta se upočasnila. Ivo je s tresočo se roko privzdignil pokrove. A radodarnost je tudi ta večer ubrala pravo pot. Še težkim, temnim oblakom, ki so zgoraj čakali, da se prireditev konča, se je smejalo. V škatlah z režo je bilo natlačenih prek 1700 evrov, ki jih bo Sklad Silva preudarno uporabil za delovanje in plemenito poslanstvo, za katero se mu vsi globoko priklanjamo.

Slavkov je veliko, a Ivančič je le tu, v Portorožu.

Ker se bodo podobni rock humanitarni dogodki v gostilni Beli križ še dogajali, se na poti na Obalo obvezno ustavite pri njih, povprašajte, kdaj bo spet možnost, da tudi vi prispevate v humanitarne namene, spijte in pojejte kaj iz njihove ponudbe, nalezite se malo mediteranskega sentimenta in svet bo še lepši, da o Istri niti ne govorimo.