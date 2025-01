Robert de Niro še ni opravil z mafijci

Produkcijska hiša Warner Bros je objavila prvi napovednik za film The Alto Knights. V biografski kriminalni drami v režiji Barryja Levinsona bo v obeh glavnih vlogah nastopil Robert De Niro, ki je v preteklosti v ikoničnih vlogah upodobil že veliko mafijcev – prav vloga v Botru 2 mu je prinesla tudi prvega oskarja, in sicer za najboljšo stransko vlogo.

Tokrat bo upodobil vodji italijansko-ameriških mafijskih združb Vita Genoveseja in Franka Costella, ki sta bila na čelu dveh družin v sredini 20. stoletja.

Upodobil je kar oba. FOTO: Profimedia

Nekoč najboljša prijatelja se spopadeta zaradi ljubosumja in niza izdajstev.

Od prijateljev do rivalov

V ospredju bosta torej v Italiji rojena ameriška mafijska šefa. Costello se kot mladenič pridruži newyorškim tolpam. V sodelovanju s Charliejem Lucianom - Luckyjem v času prohibicije sodeluje pri tihotapljenju alkohola. Leta 1929 se pridružita t. i. kriminalnemu sindikatu, 1937. pa Costello postane vodja kriminalne družine Luciano. Kasneje, v 50. letih, več let preživi v zaporu zaradi utaje davkov.

Genovese pa je Lucianu pomagal pri vzponu nove ameriške mafije kot ključne sile v organiziranem kriminalu v Združenih državah, zlasti v širitvi trgovine s heroinom na mednarodno raven. Leta 1937, ko Costello postane šef, Genovese pobegne v Italijo pred obtožbami za umor. Tam za krajše obdobje postane podpornik fašističnega režima Benita Mussolinija, saj se boji deportacije v ZDA. Leta 1945, po koncu vojne, se vrne.

21. marca prihaja na platna v ZDA.

Zaigrala bo tudi Debra Messing. FOTO: Getty Images

Dvojica vodi ločeni mafijski družini vse do leta 1957, ko Genovese poskuša umoriti Costella. Dva izmed zloglasnih šefov organiziranega kriminala v New Yorku, ki se borita za nadzor nad mestnimi ulicami, sta bila sicer nekoč najboljša prijatelja, nato pa se spopadeta zaradi ljubosumja in niza izdajstev. Po neuspelem poskusu likvidacije se je ranjeni Costello dokončno umaknil iz mafije.

Drama bo še en filmski projekt, v katerem bo De Niro združil moči z Levinsonom. Sodelovala sta že v televizijskem filmu The Wizard of Lies, v katerem je De Niro igral Bernieja Madoffa, ter filmih Pasji dnevi (1997), Prestopniki (1996) in Kaj se je zgodilo (2008).

Film, prej znan pod naslovom Wise Guys, je bil že dolgo načrtovan, vendar je projekt za več desetletij obstal, leta 2022 pa ga je Warner Bros Pictures znova oživil. Scenarij je napisal Nicholas Pileggi, ki je napisal tudi knjižni predlogi in scenarija za filma Martina Scorseseja Dobri fantje in Casino (v obeh igra De Niro). Oktobra 2022 sta se igralski zasedbi pridružili Debra Messing in Kathrine Narducci, januarja 2023 pa še Cosmo Jarvis. V ZDA na platna prihaja 21. marca.