Adele je na koncertu pred 80.000 ljudmi razkrila skrivnost in šokirala vse (VIDEO)

Adele (36) je sinoči v Münchnu imela že tretji zaporedni koncert, od skupno desetih, ki jih bo imela v tem nemškem mestu. In tokrat je bila kos nalogi in priredila spektakularen koncert pred 80.000 ljudmi pred nabito polnim stadionom, ki so ga Nemci zgradili posebej za njene nastope.

Britanska pevka Adele je v premoru med dvema pesmima, ki jih nihče ni pričakoval, nepričakovano razkrila intimne podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. Razkrila je namreč, da je zaročena s športnim agentom Richem Paulom​. Pevka je občinstvu povedala, da se bo poročila, medtem ko je pokazala velik diamantni prstan.

Nekdo iz občinstva je držal napis s sporočilom, naslovljenim na Adele: »Ali se želiš poročiti z mano?«. Glasbena zvezda je odgovorila: »Ne morem se poročiti s teboj, ker se že poročim.«

Adele in ustanovitelj Klutch Sports Group sta se prejšnji mesec zaročila v Tottenhamu v Londonu, kjer se je pevka rodila, kar je Rich upošteval, ko jo je zaročil. Slavna pevka in športni agent sta uradno v zvezi od julija 2021, ko sta se pojavila na tekmi lige NBA. Adele je za revijo Rolling Stone povedala, da je Paul Rich neverjeten in velikosrčen. Rekla je, da je zveza z njim najlažja zveza v njenem življenju.

Adele je že bila poročena, in sicer s Simonom Koneckim, s katerim je imela sina, ločila pa sta se leta 2018, poroča informer.rs.