Adele se umika z glasbene scene: slavo, ki je prišla s petjem, naravnost sovraži

Ima enega najbolj pretresljivih, v srce segajočih glasov na glasbeni sceni, spisala je kariero kot malokatera pevka, saj se danes, pri 36 letih, lahko pohvali s 16 grammyji, 12 nagradami brit, od tega tremi za album leta, emmyjem, zlatim globusom in celo oskarjem, ki ji ga je prinesla naslovna pesem za film o Jamesu Bondu Skyfall. Vseeno pa si je Adele zaželela časov pred slavo. »Pogrešam prav vse iz življenja, preden sem postala slavna. Najbolj pa pogrešam anonimnost,« je dejala pevka in sklenila, da se z jesenjo umika z glasbene scene in stran od žarometov.

Naslednji mesec prihaja v Nemčijo, tam bodo njeni edini letošnji koncerti v Evropi.

Rada poje in ustvarja glasbo.Všeč ji je, da je njena glasba ljudem všeč. »To vse je precej izjemno in skoraj nepredstavljivo. A slava, ki je prišla s tem – to naravnost sovražim,« priznava zvezdnica, ki si bo po koncu koncertne turneje Weekends With Adele v Las Vegasu vzela odmor. »Želim se ukvarjati z drugimi stvarmi, ne z glasbo.« To ji je očitno tako zraslo prek glave, da »niti doma ne pojem več. Nikoli več. In to je zelo čudno.«

Nazaj si želi anonimnosti, da je nihče ne bi opazil. FOTO: Lucy Nicholson Reuters

Njena odločitev ni presenečenje. Že januarja je dejala, da v kratkem ne načrtuje novega albuma, dodala pa je tudi, da si po lasvegaški turneji, na kateri občinstvo razveseljuje z več kot dve uri dolgimi nastopi, želi vzeti nekaj časa zase. Čeprav je sprva načrtovala v Las Vegasu odpeti zadnji koncert 23. novembra, je nato vendarle sklenila priti tudi v Evropo. Zamikala jo je ponudba, da na sejmišču v Münchnu v Nemčiji samo za njen šov postavijo tako imenovani pop up stadion za 80.000 poslušalcev na sejmišču. Med 2. in 31. avgustom naj bi izpeljala po dva koncerta na teden.