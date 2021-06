Pustil hipnozo in pobegnil h glasbeni legendi

Svetoval in pomagal mu je Daniel Popović. FOTO: TINA RAMUJKIĆ

sicer ni popolnoma nov obraz na televizijskih zaslonih, saj smo ga pred časom lahko spremljali v resničnostnem šovu o hipnozi, zagotovo pa je novinec na glasbeni sceni. Nanjo se namreč podaja s prvo skladbo.Pesem Za tebe anđele je prav zanj ustvaril. Slednji je, čeprav je to manj znano, tudi uspešen glasbeni avtor in skladbe, ki nastajajo izpod njegovih prstov, prepevajo tudi legende, kot soin mnogi drugi. Ker kot izvajalec zaradi korone v zadnjem letu ni mogel nastopati, je glasbo ustvarjal za čas, ko bo spet možno stopiti na odre. Poleg novih skladb zase jih je nekaj napisal tudi za druge.Pravi, da rad sodeluje z mladimi, še neuveljavljenimi imeni na glasbeni sceni, saj je to svojevrsten izziv. Za tebe anđele je skladba s pridihom dalmatinskega melosa in tamburice, ki sta sicer všeč tudi Robertu. Daniel je kot ciljno občinstvo v mislih imel predvsem nežnejši spol, saj je dalmatinski melos pri mnogih Slovenkah zelo priljubljen. »Skladba je posneta in končana, zdaj čakam na izid. Posneti je eno, pa še nekaj treme sem seveda imel, to vmesno čakanje pa je ubijajoče. Res komaj čakam, da gre pesem na radijske postaje. Nadvse sem radoveden, kako se bo prijela in na kakšen odziv bo naletela. Rad bi posnel tudi videospot, vendar bo na to, kot kaže, treba še malo počakati,« pravi Roberto.Daniel je s skladbo zadovoljen, saj gre hitro v uho, bo pa bdel tudi nad Robertom, ki je Popovićev veliki oboževalec. Glede na to, da je na glasbeni sceni še zelenec, da še nima kilometrine in ga nabiranje izkušenj šele čaka, bo vsak nasvet več kot dobrodošel. Popović je kot nalašč za to, saj je evrovizijska legenda, prav tako je na dolgoletni in bogati glasbeni poti doživel marsikaj in bo Robertu v dragoceno pomoč. Roberto Miami je seveda scensko ime, ki gre zlahka v uho, ne zveni pa prav nič slovensko, menijo mnogi. A tudi za to obstaja poseben razlog.Daniel je svojemu varovancu svetoval, da bi pozneje, če bodo odzivi pravi, pogledal tudi čez slovensko mejo, na tržišče nekdanje Jugoslavije, ali pa zapel celo v angleščini. Za napovedi je zdaj, ko je Roberto šele na začetku, še prezgodaj, a če bo priložnost in če se mu nasmehne sreča, je zveneče ime že pri roki.