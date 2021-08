Ptujski festival bo prihodnji petek

Tudi Mladi asi bodo debitanti.

Le še dober teden nas loči od letošnjega 52. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2021. Ta bo po Vurberku šele drugi letošnji festival tovrstne glasbe, ki ima tudi tekmovalni značaj. Vmes sta se sicer odvila še festival v zamejskem Števerjanu ter Graška Gora poje in igra, a sta bila oba zgolj revijalnega značaja, na obeh pa so nastopili nekateri najboljši ansambli.Letošnja največja novost najstarejšega ptujskega festivala pa je, da se prvič ne bo odvijal na Ptuju.Lani, denimo, so ga organizatorji, družba Radio-Tednik Ptuj, prvič pripravili na novi tržnici sredi mesta, prejšnja leta pa se je odvijal v minoritskem samostanu, na ptujskem gradu, če je bilo vreme slabo, pa tudi pod streho športne dvorane šolskega centra. Letos pa so za prizorišče izbrali slikovito vas Sakušak pri Juršincih, kjer je rojstna hiša izumitelja in inovatorja koles, motorjev, avtomobilov in letal. Čeprav je genij živel in delal v sosednji Avstriji, se je rad vračal v rojstno vas, kjer so domačini njegovo hišo, značilno za panonski svet, pokrito z žitno slamo in z majhnimi okni, preuredili v etnografski muzej. In ta slikoviti ambient bo kulisa letošnjega ptujskega festivala.Letos so organizatorji na radijsko avdicijo povabili 16 ansamblov. Komisija, v kateri so bili harmonikarski virtuoz, vodja in kitarist Ansambla Mladi Dolenjci, akademski glasbenik in ravnatelj ptujske Glasbene šole Karol Pahorter tenorist, je po poslušanju vseh radijskih avdicij za nastop izbrala 12 ansamblov. Ansambel Opoj se bo predstavil s polko Gasilska noč, Kvinta bo izvedla valček Pisane jesenske barve, polko z aktualnim naslovom Kje so veselice bo odigral Ansambel Andreja Bajuka, Petovia kvintet pa Valček za dedka. Topliška pomlad se bo predstavila z vižo Fantov pet, Ansambel Upanje z valčkom Nedosegljiva, polko Izbrala si je lesarja bodo izvedli člani Ansambla Lesarji, čutno skladbo Drugačen pa bodo predstavili člani Ansambla Valovi. Ansambel Jarica se bo predstavil s skladbo Prijatelj, čakam te, Prebrisani muzikanti z vižo V domači vasi, Eurokvintet bo zaigral valček Nad oblaki, Mladi asi pa skladbo A tebe ni.Tudi letos bosta strokovni komisiji izbrali najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med drugimi zasedbami, najboljše besedilo ter prejemnika Korenove plakete za najboljšo vokalno izvedbo, obiskovalci na prizorišču pa najboljšo skladbo festivala. Že vse od 1. avgusta pa na radiu Ptuj poteka spletno glasovanje za skladbe, ki se bo končalo v nedeljo opolnoči, kar pomeni, da je še nekaj dni časa, da prisluhnete vižam in zanje tudi glasujete, s tem pa prispevate polovico glasov k skupnemu seštevku.