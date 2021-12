Ptičje žgolenje med božičnimi hiti

Ko v tem času prižgemo radio, se bo z radijskih valov skoraj gotovo razlegel kateri od božičnih zimzelenčkov. Morda nam bo božično klasiko All I Want For Christmas Is You zažgolela Mariah Carey ali pa nam bo Michael Buble z It's Beginning To Look A Lot Like Christmas prepeval, da nas je naposled objelo božično vzdušje, vmes pa nas bo verjetno pobožala še melanholična romantika Georgea Michaela Last Christmas.

Med ogroženimi ptičjimi vrstami, katerih pesem je ujeta na ploščo, je tudi kakadu gang-gang. FOTO: Jonathan Steinbeck/Getty Images

A čeprav iz leta v leto božični čas napovedujejo vedno eni in isti glasbeni bombončki, se je med temi letos povsem nepričakovano znašel tudi album ptičjih čivkov in klicev, ki je v Avstraliji pometel z najbolj priljubljenimi božičnimi uspešnicami in postal peti najboljše prodajani album v božičnem času. Pometel je celo z resnimi konkurenti in siceršnjimi favoriti, kot so Abba z najnovejšim albumom Voyage in z decembra vselej med najbolj prodajanimi Mariah Carey in Michaelom Bublejem.

Zvoki 53 ogroženih avstralskih ptic so tisti, ki so v Avstraliji v prazničnem času osvojili prodajne glasbene lestvice. Njihovo petje so na ploščo ujeli pri naravovarstveni organizaciji BirdLife Australia, za nekatere čivke so tudi po več ur tičali skriti v grmovju in čakali. Največ teh izjemnih zvokov je ujel David Stewart, ki že več kot 30 let snema zvoke redkih avstralskih divjih živali.

Od približno 1300 avstralskih ptičjih vrst jih je kar ena šestina ogroženih.

Izkupiček od prodaje bo šel za ohranjanje ogroženih živalskih vrst, verjetno pa bo precej večji od pričakovanega, saj se je album Songs of Disappearance zapisal v zgodovini kot prvi tovrstni album, ki se je na glasbenih lestvicah zavihtel tako visoko. »Na njem so posneti zvoki nekaterih nadvse redkih ptic, ki jih morda nikoli več ne bomo slišali, če ne storimo nečesa, da jim omogočimo preživetje. Ustvarjanje je sicer bilo zabavno, a projekt, na katerem je temeljilo, je nadvse resen – pokazati pomembnost in ogroženost teh ptic,« je dejal Paul Sullivan, vodja organizacije.