Prvi božični rock koncert, na katerem bo tudi skupina Niet

Dvorana Zadružnega doma Jevnica bo 23. decembra posebno prizorišče. Prvič bodo namreč gostili božični koncert, ki bo obarvan rockovsko. Nastopilo bo pet skupin, ki prihajajo iz sosednjih občin, Astrid Lindgren, Fallen Division, Janko rocks, Pink Panker in legendarna skupina Niet.

Rockovske in božične skladbe v tem žanru so prav gotovo vse po vrsti zanimive. Za Niet bo to zadnji letošnji nastop in hkrati tudi uvod v njihovo 40. obletnico. To bo verjetno tudi njihov zadnji koncert do maja 2024, ko bo na vrsti jubilejni spektakel. Hkrati je to prvi nastop skupine Niet v kraju, od koder izhaja njihov kitarist Robert Likar, prav tako pa tudi dva člana skupine Pink Panker. Vse skupine, ki bodo nastopile, so slovenske, kljub nenavadnim tujim imenom.