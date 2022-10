Prva slovenska uprizoritev (FOTO)

Komedija Poglej me! ameriškega pisatelja, scenarista, komediografa, igralca, režiserja in producenta Williama Missourija Downsa, ki združuje elemente situacijske in verbalne komike, komedije, mestoma tudi kriminalke in romantičnega trilerja, je doživela svojo prvo slovensko uprizoritev, v kateri se je celjskemu občinstvu tudi prvič predstavil novi član igralskega ansambla Lovro Zafred.

Svoje kolege sta prišli podpret tudi igralki Barbara Medvešček in Minca Lorenci.

Maša Grošelj je pred premiero prejela nagrado za igralske dosežke v sezoni 2021/22, in sicer za vlogi v uprizoritvah Klinc Mika Bartletta in Dolg Alexandre Wood.

Zabavna komedija, polna preobratov, nenadnih naključij in absurdnih nesporazumov, namenjena širšemu občinstvu, je zabavala goste SLG Celje.