Prostovoljni gasilec najel srbsko blogerko

Izpilil je podobo in si izbral umetniško ime.

Če bila bi bi moja je nežna balada o koncu ljubezni, ki pa je dolgo čakala, da jo jeobrusil in posnel. »Melodijo sem dolgo nosil v sebi in čakal na pravi trenutek, ko jo bom res začutil.je spisal res lepo besedilo, ki je moji melodiji dalo še poseben pomen,pa je vse skupaj postavil v moderen pop kontekst,« pravi Mark Zebra.In doda: »Vedel sem, da je skladba dobra, z melodijo, ki gre v uho. Ampak šele ko sem jo zapel z besedilom, sem jo tudi začutil in takoj vedel, da je to to.« Skladba Če bila bi moja je torej nežna balada, ki govori razhodu, o koncu ljubezni, ki se ni izšla. A fant še vedno razmišlja o dekletu. Sprašuje se, kje je, kaj dela, ga pogreša? In kaj bi bilo, če se ne bi razšla. Pesem se tako naslanja na dvome, ki skoraj vedno pridejo na plan, ko se neka zveza konča.Sicer pa je mladi pevec za skladbo v domačem Mariboru ter diskoteki Rezidenca v Sveti Ani s snemalno ekipo Roxproposnel tudi videospot. Kot še razkriva, pa ima zgodba žalosten konec zato, ker se ljubezen z njegovo ljubljeno, ki jo v videospotu igra srbska modna blogerka, konča s tragično prometno nesrečo. Nauk te zgodbe pa je, da nikoli ne vemo, kdaj se bomo z ljubljeno osebo videli zadnjič, zato je dobro ceniti vsak trenutek, ki ti je dan. Zebra nastopa že od zgodnjih otroških let, ko je pel na družinskih slavjih, v osnovni šoli pa je bil aktiven tudi v dramskem in glasbenem krožku.Z gledališko skupino se je uvrstil celo v muzikal Theatre Train v Londonu, kjer so v Royal Albert Hallu nastopali s tisoč mladimi z vsega sveta. V srednji šoli je ustanovil bend, leta 2012 pa se je prijavil v šov X Factor, kjer je prišel med 20 najboljših. To je bila zanj odlična odskočna deska v svet šovbiznisa in glasbe, katerega del je tudi sam. Sledila sta sodelovanje v oddaji Je bella cesta sin kopica nastopov.Pred štirimi leti pa si je, takrat še, vzel čas za razmislek in prevetritev, kako naprej. In takrat se je porodila ideja za umetniško ime Mark Zebra, izpilil je tudi svojo podobo in se še resneje lotil glasbenega ustvarjanja. Zanimivo, da je že več kot 20 let tudi aktivni prostovoljni gasilec.