Presenečenje nad mestom

Prvi glas in obraz vzpenjajoče se rockerske atrakcije Joker Out Bojan Cvjetičanin je bil gostitelj nedavnega koncerta na terasi ljubljanske Aleje. Kot podpora se mu je pridružila mlada pevka Stella, s katero sta se spoznala na Emi Freš in tudi pridno opozarja nase z vse daljšim nizom uspešnih izdaj. A to je bil šele prvi sladkorček večera.



Ob hitih matične skupine, tudi najnovejšim A sem ti povedal, je Bojan izvedel še nekaj priredb – očetu Branetu je za rojstni dan zapel Selmo skupine Bijelo Dugme, potem pa navdušeno publiko nepričakovano razveselil še z nekaj zvezdniškimi dueti.



Najprej sta z Guštijem zapela Led s severa, Tomi Meglič se mu je pridružil med petjem pesmi Na soncu, z Gregorjem Strassbergerjem iz skupine MRFY pa sta izvedla novoletni mash-up Gola/Umru zate. Za piko na i pa sta napovedala še, da bosta v sklopu poletnega odra Siti Teatra BTC, SiTi pod zvezdami, nastopila tudi v priljubljeni seriji koncertov 1na1, v kateri bosta premešala svoja avtorska opusa in dodala še kakšen nepričakovani zasuk. Če ste pravi feni(ce), potem veste, kje boste 18. septembra zvečer.

