Prekmurka Tajda s prvencem (VIDEO)

Tajda Nemec prihaja iz Prekmurja. Po poklicu je vzgojiteljica, po srcu pa glasbenica. Glasba jo dela živo, jo navdihuje že od otroških let ter jo osrečuje na vsakem koraku. Nastopi in ustvarjanje pa mlado Prekmurko le še bogatijo.

V glasbene vode se je Tajda podala že v otroških letih, ko je nastopala z različnimi vokalnimi dekliškimi skupinami. Pozneje je sodelovala v različnih glasbenih skupinah, ki igrajo rock zvrsti, tuja pa ji ni niti narodno-zabavna glasba. Vokalne sposobnosti pa že zdaj pili na Akademiji za glas.

»Moja prva pesem Skupaj smo svet pripoveduje o tem, kako zelo je pomembno, da imamo ljudje drug drugega. Tega dejstva se vse premalokrat zavedamo. Večkrat bi si tako morali povedati, kako hvaležni smo drug za drugega. Osebne odnose je treba negovati in skrbeti za njihovo rast. Vsak dan. Tudi v težkih trenutkih,« je prepričana Nemčeva, ki je sama napisala besedilo, za melodijo, aranžma in produkcijo pa je poskrbel njen glasbeni prijatelj Sandi Horvat - Sunny. K ustvarjanju videospota, ki ga je režiral, snemal ter montiral Jaka Kniplič iz Prizmatoryja, je Tajda povabila svoje prijateljice iz otroštva in sestro, ki ji stoji ob strani že vse življenje. S pesmijo nam vsem sporoča, da moramo ljudje kljub različnim tegobam vedno držati skupaj, se povezovati in stremeti k svetlejši prihodnosti.