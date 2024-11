Pred kamero zvabila moža

Vsestranska Ani Frece je sodobna glasbena ustvarjalka, ki v lastnem glasbenem slogu povezuje ljubezen do številnih zgodovinskih obdobij ter žanrov.

Po enem letu je ta izjemna solistka, pianistka, organistka in glasbena pedagoginja izdala skladbo, ki je zelo drugačne od prejšnjih in je tudi zanjo nekaj povsem novega od vsega, kar je ustvarila s svojo spremljevalno skupino Hotel za srečo. Že preverjenemu repertoarju je s fanti dodala novo sobo, v kateri se boste lahko poigrali kar bosi. In zaplesali v disko ritmih.

Bosa se igrat sporoča, da je v življenju treba najti sproščene trenutke. FOTO: Magični Spomini

Vsestranska akademska glasbenica in glasbena pedagoginja ima za sabo že lepo paleto izkušenj. FOTO: Urška Golob

»Dobrodošli v našem fiktivnem glasbenem hotelu, v katerem najdemo sobe oziroma različne zvrsti, saj sem prepričana, da je muziciranje živ organizem, ki se lahko pretaka iz sloga v slog. Čemu bi bila zvesta le enemu pristopu, če si lahko popestrim vsakdan z raznolikostjo ritmov? Z zasedbo Hotel za srečo smo znani, da poleg avtorskih del izvajamo tudi preverjene klasike svinga, šansonov, popevk, do popa. Vsemu temu smo po novem dodali še svojo interpretacijo diska, s pridihom nostalgije in mladostniške razposajenosti. Pesem Bosa se igrat namiguje na pomen življenja v trenutku in na to, kako dragoceno je ohraniti iskrice otroške navihanosti, po kateri vsi tako zelo hrepenimo,« nam položi na srce.

Postala je druga ženska

V bolj plesni, brezskrbni in optimistični preobleki je vse lažje. A do tja vodi neizprosna pot, ki jo je mamica dveh deklic pogumno prehodila. »Prvič doslej sem se malce ustavila in odmaknila od vseh pričakovanj. Vmes sem ohranjala pevsko kondicijo z izbranimi nastopi, vendar je bila prioriteta, da se posvetim sebi. Nekatere ženske gredo na porodniški dopust z rojstvom otrok, jaz sem to storila malce kasneje,« se nasmehne in poudari, da se je z materinstvom preoblikovala v novo žensko. Ani je s svojo zasedbo posnela tudi videospot in tudi ta je malce drugačen.

Nastal je zelo na hitro, v njem pa je pevka zaigrala z najboljšim igralcem, kar bi si jih lahko izbrala – s svojim možem Romanom. »Spet je vse potekalo zelo na hitro in nismo vedeli, ali nam bo uspelo dobiti dovoljenje, da bomo lahko snemali v klubu v Celju, kjer so sobe raznih barv. Vesela sem, da sem snemala z najboljšim igralcem, ki si ga lahko zamislim, in to je moj mož,« še pravi. Sicer pa je skladba Bosa se igrat odlično opozorilo za vse starše, pare in ljudi nasploh, da se je blagodejno ustaviti in dati priložnost otroški energiji, da se obnovi.