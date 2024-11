Pot v zrelost

Obalni kantavtor iz Pirana ter neutrudni opazovalec življenja, nekdaj pa gonilna sila benda Eskobars, bo 7. decembra v Kinu Šiška predstavil tretji studijski album, ki ga je soustvarjal s producentom Žaretom Pakom. Radijsko prijazne skladbe, ki včasih zvenijo nostalgično, pa se vseeno dogajajo tukaj in zdaj, so zaščitni znak Jureta Lesarja.

Sodeluje z različnimi umetniki in glasbeniki, nič drugače ne bo tudi na decembrskem koncertu, ko se mu bodo na odru pridružili zanimivi glasbeni prijatelji, s katerimi bo praznoval 15 let glasbenega ustvarjanja. Samostojno kantavtorsko kariero je začel leta 2018, ko so izšle prve radijske uspešnice Mestno kolo, Drugačen in Zemljin sin, kmalu pa je z iskrenimi besedili našel pot do zvestih poslušalcev. S prvim samostojnim albumom Zemljin sin, ki ga je posnel s producentom Denisom Horvatom, je nadaljeval ustvarjanje radijsko prijaznih skladb in lucidnih besedil, ki opisujejo svet skozi oči kantavtorja.

Na albumu, ki je izšel tudi na vinilu, je še nadgradil svoj skladateljski in pesniški talent ter poskrbel za zvočno estetiko. Drugi samostojni album Je kaj novega je izšel februarja 2021 in ga je koncertno promoviral s spletnimi prenosi. Na omenjenem koncertu bo glasbenik z zasedbo Krila ptice, ki jo sestavljajo Jan Fanedl, Matic Isovski, Gašper Peršl in Timotej Majer, predstavil že tretji studijski album Tu in zdaj.