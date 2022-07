Poslovil se je igralec, nepozaben kot Sonny Corleone (FOTO)

Filmski svet je izgubil še enega velikana. V 83. letu starosti je za vedno zaprl oči James Caan, ki mu je upodobitev brezbrižnega in vročekrvnega mafijskega sina Sonnyja Corleoneja v kultni gangsterski uspešnici Boter prinesla oskarjevsko nominacijo.

S Francisom Fordom Coppolo sta prvič sodelovala pri filmu The Rain People. FOTO: Press Release

Zaradi njega smo tudi v solzavi drami Brianova pesem verjetno porabili cel zavoj robcev, še en nepozaben pečat pa je nedvomno pustil v živce parajočem trilerju Misery. »Bil je eden največjih. Ni bil le eden najizjemnejših igralcev, kar jih je kdaj bilo v filmski industriji, bil je tudi zabaven, zvest, ljubeč in ljubljen. V najinem odnosu je prijateljstvo nedvomno imelo prednost pred poslom in ga bom neizmerno pogrešal,« je vest o zvezdnikovi smrti sporočil njegov dolgoletni menedžer Matt DelPiano, ki pa je le prvi v dolgi vrsti teh, ki jim je v srcih zdaj zazevala boleča praznina.

Zase je v mislih imel prihodnost profesionalnega nogometaša, saj ni želel slediti očetovim stopinjam in se preživljati kot mesar. A četudi športnih ambicij ni uresničil – dlje od igre za univerzo ni prišel –, je že tedaj zagnal kolesje svoje usode. Prav med študijem je spoznal Francisa Forda Coppolo in se začel zanimati za igro, tako da je še pred diplomo univerzi obrnil hrbet in se raje pet let kalil za igralca v gledališki šoli Neighborhood Playhouse.

Po umiku iz Hollywooda se je k filmu vrnil odmevno, z izjemno igro v trilerju Misery. FOTO: Press Release

»V igro sem se kratko malo zaljubil. Seveda pa so se vse moje improvizacije končale z nasiljem,« je dejal Caan, ki je to svojo ljubezen do brutalnejših prizorov še kako dobro unovčil v Botru. V vlogi lahkomiselnega Sonnyja, ki mu je ubijanje že v naravi, je bil namreč briljanten in nedvomno je spisal košček filmske zgodovine, ko je prerešetan s kroglami obležal na cesti. Zaradi tega prizora – pod oblačili je imel menda kar 140 vrečic z umetno krvjo, da se je lahko pod streli spremenil v krvavečo človeško gmoto – so Jamesa še leta, celo desetletja pozneje na ulici ustavljali neznanci in ga v šali opozarjali, naj se cestam s cestninami (tako ga v filmu v past namreč ujame rivalska mafijska družina) raje ogiba v širokem loku.

Vloge tudi zavrnil

Po broadwayskih začetkih je Caan presedlal k filmu in si že sredi 60. let začel ustvarjati ime, ko so se mu poti vnovič križale s Coppolo. Prvič sta moči združila pri filmu The Rain People, že tri leta pozneje pa je sledil zimzeleni Boter, pri katerem se je Caan sicer potegoval za vlogo Michaela Corleoneja, a je tega na koncu upodobil Al Pacino.

Hkrati je zaigral v Brianovi pesmi, ki mu je prinesla emmyjevsko nominacijo. S tema filmskima uspešnicama v žepu se je Caan ustoličil kot eden najbolj iskanih in zaposlenih igralcev filmske meke, razvpit tudi po vlogah, ki jih je zavrnil. Med drugim je izpustil priložnost, da bi zaigral v uspešnicah, kot so Let nad kukavičjim gnezdom, Apokalipsa zdaj in Kramer proti Kramerju.

V 70. letih je veljal za enega največjih igralskih talentov iz nove generacije, a ga je tako močno kot igralski sloves spremljala tudi razvpitost zaradi nebrzdanega nočnega življenja, kar pa se je počasi začelo zajedati v njegovo igro. Vse bolj so ga v svojo past namreč vsrkavale droge, še poslednji udarec pa mu je leta 1981 zadala smrt sestre Barbare, po čemer je zvezdnik Hollywoodu obrnil hrbet.

K njegovi hollywoodski zvezdi, ki jo je dobil že leta 1978, ljudje polagajo cvetje. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Precej odmevno, saj je brez opozorila, meni nič, tebi nič, odkorakal s snemanja trilerja Holcroftova zaveza in so morali filmarji brzinsko poiskati zamenjavo, ki so jo našli v Michaelu Cainu. Tedaj se je zazdelo, da je Caanova kariera mrtva, a mu je z vojno dramo Kamniti vrtovi Coppola vrgel rešilno bilko, še tri leta pozneje, pisalo se je leto 1990, pa je na filmsko prizorišče privršal z novim zagonom in navdušil v filmu Misery, v katerem je zaigral z izjemno Kathy Bates.

4 -krat je bil poročen, oče pa je postal petkrat.

Še drugo priložnost je Caan dobro izkoristil. Nizal je film za filmom, med temi so bile tudi uspešnice V imenu pravice, Škrat, Miki Modre oči, mlajše generacije ga poznajo tudi po glasovni vlogi v animiranem celovečercu Oblačno z mesnimi kroglicami 2, še zadnjič pa je pred kamerami stal lani.