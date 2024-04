Poslovil se je eden najbolj prepoznavnih igralcev svoje generacije

Minuli konec tedna se je za vedno poslovil ameriški igralec Louis Gossett Jr. Časnik Washington Post vzroka smrti 87-letnika ni navedel, zapisal je le, da je umrl v rehabilitacijskem centru v kalifornijski Santa Monici. Igralec se je zadnja leta boril z rakom na prostati in s težavami z dihanjem.

Gossett je nastopil v več kot sto filmih, za vlogo podčastnika marincev v filmu Častnik in gentleman, kjer je v glavni vlogi nastopil Richard Gere, pa je prejel oskarja za stransko vlogo. Prejel je tudi televizijsko nagrado emmy za vlogo v seriji o suženjstvu v ZDA Korenine.

Kljub oskarju le stranske vloge

Nekdanji univerzitetni košarkar je v svoji skoraj sedem desetletij trajajoči karieri postal eden najbolj prepoznavnih igralcev svoje generacije, vendar po osvojitvi oskarja kar leto dni ni dobil nobene ponudbe za vlogo. Takšna je bila tiste čase usoda temnopoltih igralcev, s katero se je Gossett seznanil že leta 1967 ob prvem obisku Los Angelesa. Policisti so ga ustavili in ga za tri ure priklenili na drevo, ker jim je bil v dragem športnem avtomobilu sumljiv.

Po oskarju je imel pretežno stranske vloge, denimo v seriji Železni orel. FOTO: Tristar

Louis Gossett Jr. se je rodil leta 1936 v Brooklynu in odraščal na Coney Islandu. Igralsko kariero je začel na Broadwayu, kjer je leta 1953 prejel dobre kritike za glavno vlogo v predstavi Take a Giant Step. Takrat je imel šele 17 let. Preselil se je na televizijo in v znameniti nadaljevanki Korenine igral Fiddlerja – mentorja sužnju Kunta Kinteju, ki ga je igral LeVar Burton.

Gledalcem se je najbolj vtisnil v spomin z vlogo v filmu Častnik in gentleman.

Gossett je leta 1977 za to vlogo dobil emmyja, leta 1983 pa je kot prvi temnopolti igralec prejel oskarja za stransko vlogo v Častniku in gentlemanu; to je bil šele drugi oskar, ki ga je prejel kak temnopolti Američan – prvega je za glavno moško vlogo leta 1964 dobil Sidney Poitier za vlogo v filmu Lilije na polju. Tukaj moramo dodati, da je bila prva temnopolta igralka, ki je prejela oskarja, Hattie McDaniel, in sicer za stransko vlogo v filmu V vrtincu iz leta 1939.

Po oskarju je za preživetje sprejemal manjše vloge v nizkoproračunskih produkcijah. Zapadel je tudi v depresijo, ki jo je blažil po svoje, z alkoholom in kokainom. Ko je šel na zdravljenje zaradi odvisnosti, so ugotovili, da je eden od razlogov za njegovo kronično slabo počutje tudi zastrupitev s hišno plesnijo.

Čeprav je vse življenje igral na televiziji in v filmih, je kljub oskarju pretežno dobival le stereotipne stranske vloge, zaradi česar je celo razmišljal, da bi igralsko kariero obesil na klin. Ustanovil je tudi neprofitno organizacijo Eracism Foundation, s katero je želel soustvarjati svet, v katerem ne bi bilo rasizma.