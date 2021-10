Polka za trgatve

Ansambel Slovenjegoriški muzikanti je pet mladih fantov, ki igrajo tako narodno-zabavno kot zabavno glasbo in so polni energije, ki jo radi razdajajo med ljudi. Prvič so se javnosti predstavili pred približno štirimi leti, a se je njihova zasedba pozneje nekoliko spreminjala, dobro leto pa so stalni člani v ansamblu harmonikar Žan Prša, ki je tudi njihov vodja, bas kitarist in baritonist Jure Peršak, trobentač in klaviaturist Jure Fakin, kitarist Primož Ketiš ter klarinetist in bobnar David Hip.

Tudi prva naša avtorska skladba je bila polka, poimenovali smo jo kar Slovenske gorice, saj po večini od tu prihajamo tudi mi.

Melodijo za najnovejšo polko Pod brajdami je napisal Žan Prša, besedilo je dodal, aranžma pa je prispeval. »Tudi prva naša avtorska skladba je bila polka, poimenovali smo jo kar Slovenske gorice, saj po večini od tu prihajamo tudi mi. No, dva sva iz Sv. Jurija ob Ščavnici, eden je s Ptuja, eden iz Sv. Ane, eden pa iz Ljutomera. Za prvo polko je melodijo napisal Jože Burnik, besedilo pa,« nam pove Prša. Najnovejša polka, ki so jo posneli v studiu Lugoton pri mojstru, je – kot je mogoče razbrati že iz naslova – namenjena času trgatev in govori o ljubezni do grozdja, vinske trte, vinogradništva in seveda tudi o druženju s prijatelji ob žlahtni kapljici. In prav slednje, pravijo tudi fantje, v zadnjem letu in pol zelo pogrešajo. »Nekaj nastopov smo sicer imeli, predvsem smo igrali na porokah in rojstnih dnevih, nekaj takih je tudi še pred nami. A če se ozremo nazaj, je seveda igranj veliko manj, zato tudi mi upamo, da bo ukrepov kmalu konec,« pravi Prša. In razkrije, da so vsi člani, razen Primoža Ketiša, še študentje, kar pomeni, da se je zanje pravkar začelo novo študijsko leto. In kaj študirajo? »Strojništvo, računalništvo, informatiko in mehatroniko.« Prša še doda, da za zdaj o pevki ne razmišljajo, na njihovem repertoarju pa se znajdejo predvsem skladbe Alpskega kvinteta in bratov Avsenik, saj gre vendarle za kvintet, pa seveda tudi Miheličeve in Slakove skladbe, ki ljudi vedno razvedrijo.