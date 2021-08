Poletni pozdrav se poklanja 30-letnici

Dolenjski Ansambel Nemir je predstavil vižo Slovenska pesem.

Nedavna oddaja Poletni pozdrav je bila posvečena predvsem praznovanju 30-letnice samostojne Slovenije. Zato ni naključje, da smo v njej slišali tudi priredbo Slakove viže Srečno, mlada Slovenija, ki so jo letos posneli člani Ansambla Glas. Ta je tudi sicer uradni koncertni ansambel Slakove glasbe, ki mu je poslanstvo za to podelila družinaPoleg omenjene pesmi, ki jo je že leta 1991 posnel Ansambel Lojzeta Slaka, pa so člani zapeli valček Kdor srcu sledi. Voditeljicaje v studiu gostila tudi legendarnega dolgoletnega pevca Fantov s Praprotna, ki je kar več desetletij stal na odru zin z njim prepotoval dobršen del sveta.V oddaji so bili tudi člani Ansambla Igor in Zlati zvoki, ki so predstavili dve svoji viži, in sicer valček Zlatolaska, ki je leta 1998 postal najboljši slovenski valček, ter polko Halo, Evropa, ki pritiče letošnjemu letu, ko Slovenija predseduje Evropski uniji. Gajškova je z, vodjo ansambla Igor in zlati zvoki, zaigrala legendarno Slakovo V dolini tihi, zapel pa jo je Andrej Bergant. Poleg omenjenih je bil gost oddaje še dolenjski Ansambel Nemir, ki je prav tako predstavil svojo uspešnico Škrjanček ter vižo Slovenska pesem, ki je priredba že znane polke Bratov Poljanšek.