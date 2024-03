Poglejte, koliko ogledov že ima Evrovizijska Veronika na YouTubeu (VIDEO)

Uradni videospot za skladbo Veronika, s katero bo Raiven predstavljala Slovenijo na 68. izboru za pesem Evrovizije, je presegel milijon ogledov na kanalu YouTube. Raiven se s skladbo približuje še enemu mejniku, milijonu poslušanj na platformi Spotify.

Pevka je povedala, da je hvaležna za neverjetno podporo in ljubezen, ki ju je prejela od oboževalcev, ekipe in vseh, ki so sodelovali pri tem projektu. Doseči milijon ogledov je zanjo in njeno ekipo velik dosežek in motivacija za nadaljnje delo, je še dodala.

Pred Raiven so še evrovizijski nastopi v Madridu, Barceloni, Londonu, Amsterdamu in Stockholmu. Še pred odhodom na Evrovizijo bo v Cankarjevem domu 21. aprila praznovala 10. obletnico svoje kariere, so še dodali v sporočilu za javnost.

Slovenija bo na Evroviziji nastopila v prvem predizboru, ki bo v dvorani Malmö Arena na Švedskem potekal v torek, 7. maja, ob 21. uri.