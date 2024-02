Komentar Miše Terček: Bliža se Evrovizija

Bliža se Evrovizija, nedvomno največji evropski televizijski dogodek, ki ni povezan s športom. Načeloma naj ne bi bil povezan niti s politiko, a slednja je prisotna vsepovsod. Tudi na Eurosongu, ki sicer velja za apolitičen dogodek, na katerem naj bi bila v ospredju glasba.

Vendar, moramo se vprašati, ali je to povsem res. Že v preteklosti je EBU (Evropska radiodifuzna zveza), glavna organizatorka dogodka, s tekmovanja izključila države, ki so agresorke v vojnem konfliktu. Tako naj bi v svet poslali sporočilo miru. Tudi uradni evrovizijski slogani so vedno znova povezani s sprejemanjem in strpnostjo, ki ni nujno povezana z vojnami in politiko, temveč tudi z družbo. Splošno znano je namreč, da LGBTQ+ skupnost predstavlja velik odstotek evrovizijskega občinstva. Slednje se kaže tudi pri tem, da so v preteklosti številne države s svojimi predstavniki oziroma predstavnicami poskušale nagovoriti prav to ciljno publiko.

Tokratna Evrovizija bo med 7. (prvi predizbor) in 11. majem (finale) potekala na Švedskem, natančneje v Malmöju, saj je lani zmagala pevka Loreen. To bo sedmič, da bo tekmovanje gostila Švedska, in tretjič, da bo tekmovanje gostil Malmö. Arena, v kateri se bo odvijal spektakel, sprejme 15.000 ljudi, sodelovalo bo 37 držav, prvič po letu 1993 bo nastopil Luksemburg, od prejšnje leto sodelujočih držav pa se je umaknila Romunija.

Zaradi palestinsko-izraelskega konflikta pa je še vedno pod vprašajem sodelovanje Izraela. Slednji je namreč v nedeljo opozoril, da obstaja možnost, da ne bo sodeloval na letošnjem tekmovanju, če bodo organizatorji, torej EBU, zavrnili besedilo pesmi njihove predstavnice Eden Golan kot preveč politično. Gre za skladbo October Rain, ki je večinoma v angleščini z nekaj besedami v hebrejščini namigovala na napad Hamasa 7. oktobra lani. S tem bi kršila načelo o nepolitičnosti, ki velja za pesmi, ki sodelujejo na tekmovanju.

»Bili so dobri otroci, prav vsak med njimi,« se glasi stavek iz pesmi, je razvidno s spletne strani izraelske javne radiotelevizije KAN, kjer je pesem objavljena v celoti. Pesem se konča z besedami: »Ni več zraka za dihanje, ni prostora zame.«

EBU je sicer zaenkrat sporočila le, da je »trenutno v postopku preučevanja besedila« in da končne odločitve še ni sprejela. »Če bo pesem iz kakršnega koli razloga ocenjena za nesprejemljivo, ima nacionalna televizija možnost, da predlaga novo pesem ali spremenjeno besedilo,« so sporočili iz EBU, KAN pa je poudarila, da se z organizatorji glede nastopa na Evroviziji še dogovarja – rok za prijavo se sicer izteče 11. marca, torej čez slaba dva tedna.

A lahko se zgodi prav to, da Izraela letos na tekmovanju ne bo, kar bi zmanjšalo marsikatero napetost, saj glasbeniki iz številnih držav podpisujejo peticije, ki se zavzemajo za njegovo izključitev. Izraelska javna radiotelevizija je namreč navedla, da pesmi »ne namerava zamenjati«. In zaradi tega se zna zgoditi, da EBU skladbe pač ne bo odobrila, kar pomeni, da Izrael ne bo mogel sodelovati. Spomnimo, da je lani zaradi vojne z Ukrajino EBU izključila Rusijo, pred tem pa pred leti tudi Srbijo.

Na televiziji pa smo v povezavi z Evrovizijo te dni lahko na hrvaškem programu gledali slovensko predstavnico Raiven, ki je nastopila na Dori (hrvaška različica Eme). Tam je pesem Veronika, ki bo Slovenijo letos zastopala na Eurosongu, predstavila v akustični obliki, zgolj ob spremljavi klavirja. Ob tem je podprla tudi hrvaškega zmagovalca Baby Lasagno (Marko Purišić), ekscentrika, ki s skladbo Rim Tim Tagi Dim na stavnicah že zdaj kotira zelo visoko, on pa je našo predstavnico označil za svojo favoritko. Zgledni sosedski odnosi!