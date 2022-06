Poglejte, kako je bilo na koncertu Dan 202 – dan Vala 202 (FOTO)

Ekipa, ki uspešno ustvarja že 50 let, in glasba, ki vsa ta leta združuje generacije. Popoln recept za uspeh. Za 50 let in za razprodane Križanke. Od Nietov do Siddharte, od Kreslina do Šank Rocka – na velikem koncertu Vala 202 ob 50-letnici so se zvrstili izvajalci slovenske popularne glasbe, ki je zaznamovala več generacij poslušalcev.

Ob 3000-glavi množici, ki je do zadnjega kotička napolnila Križanke, so koncert lahko spremljali tudi po radijskem in televizijskem prenosu v živo. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

Nastopile so zasedbe Joker Out, Nude, Elvis Jackson, Zmelkoow, Big Foot Mama, Niet, Avtomobili, Šank Rock, Chateau, Hamo & Tribute 2 Love, Siddharta, Mi2 in Lačni Franz. Nastopili so tudi nekateri kantavtorji in raperji, kot so Emkej, Nipke, Rudi Bučar, Drago Mislej - Mef in Vlado Kreslin. Koncert pred 3000-glavo množico so lahko vsi tisti, ki jim vstopnic ni uspelo kupiti, v živo spremljali v neposrednem radijskem in televizijskem prenosu.

Valovi dobre glasbe so iz Križank segli veliko dlje kot 202 metra, kot torej tisti prvi, s katerimi so daljnega leta 1972 začeli oddajati in po katerih je program dobil ime. Presegli so pet desetletij smeha, solz, sreče, izzivov in zmag, 50 let prijateljstva ter z nepozabnim večerom vstopili v drugo polovico stoletja.