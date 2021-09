Po možganski kapi na stara pota

Aprila 2018 je oboževalce hrvaške rock zasedbe Parni valjak pretresla vest o možganski kapi pevca Akija Rahimovskega.

Na oder ljubljanske Hale Tivoli se jutri vrača legendarna hrvaška pop rock glasbena skupina Parni valjak. Od ustanovnih članov benda, ki je mlado in staro razveseljeval med letoma 1975 in 2005, sta ostala le priljubljeni pevec, ki je pred tremi leti doživel blažjo možgansko kap, a je uspešno okreval, in kitaristV nasprotju s kasnejšimi jugoslovanskimi rock skupinami iz osemdesetih let, kot sta Azra in Prljavo kazalište, so Parni valjak igrali bolj mainstream glasbo, kar jim je prineslo komercialni uspeh in veliko zvestih oboževalcev na Hrvaškem ter v drugih bivših jugoslovanskih republikah. Prvi singel je izšel leta 1976 pri založbi PGP RTB, na njem sta bili pesmi Parni valjak in Šizofrenik. Še isto leto mu je sledil prvi studijski album Dođite na show! (Pridite na šov!), prav tako pri založbi PGP RTB. Od takrat so redno, vsako leto ali dve, izdajali nove albume in kompilacije, od katerih jih je mnogo doseglo zlat ali platinast status, med vsemi izvajalci pa so prejeli tudi največ porinov, hrvaških glasbenih nagrad. Ob svoji tridesetletnici leta 2005 so priredili zaključno turnejo po Hrvaški in Sloveniji, nato pa je skupina prenehala delovati. Ponovno so začeli koncertirati decembra 2009, ko so priredili turnejo po hrvaških mestih. Novi album je izšel sredi leta 2011 z naslovom Resnično nestvarno, ki so ga promovirali z veliko turnejo po Hrvaški z naslovom Verjemi mi, jaz sem moški!. Ta turneja je spodbujala tudi prostovoljstvo mladih in je bila organizirana s pomočjo DM Hrvaška.Zanimivo je, da je album izšel le v elektronski obliki in ga je bilo mogoče prenesti z njihove spletne strani z uporabo črtne kode z vstopnic za koncerte. V začetku leta 2013 so izdali singel Samo da znaš, ki je podrl vse rekorde in osem tednov zapored ostal na prvem mestu uradnega nacionalnega seznama radijskih oddaj domačih singlov. Napovedal je album Nema predaje, katerega luksuzna omejena izdaja je izšla 10. junija, ena različica pa 11. oktobra istega leta. Novembra 2013 so predstavili tudi video za drugi singel z albuma Thin Nerves in prejeli nagrado fender megamusic award za najboljšo skupino. V svojem dolgoletnem ustvarjanju je Parni valjak objavil 19 albumov, 41 singlov, šest albumov v živo in 11 kompilacij. Vsi, ki ste v tem koronačasu pogrešali koncertno dogajanje, boste lahko v soboto ob 20. uri prišli na svoj račun, seveda ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, ki veljajo za obiskovalce.