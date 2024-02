Po hudi bolezni umrl slovenski glasbenik in gasilec

Po hudi bolezni se je za vedno poslovil dolgoletni član glasbene zasedbe Črnjanski harmonikaši Rudolf Pogladič, rojen 24. 7. 1946, piše portal Koroška čveka.

Pogladič, ki je tako v domačem kraju kot izven pustil neizmeren pečat, ni bil aktiven le na glasbenem in kulturnem področju, ampak tudi med gasilci, še piše.

»Rudi Pogladič je ena bolj prepoznavnih osebnosti v Črni, saj ga poznajo tako stari kot mladi. Je ambasador dobre volje in zelo ponosen na svoj kraj in dosežke svojih sokrajanov, še posebej smučark in smučarjev. Že pri sedmih letih je stopil v gasilske vrste in je še danes, po 60 letih, aktiven gasilec veteran. Dolga leta je aktiven tudi na kulturnem področju, saj je bil član harmonikarjev, ki so delovali pod okriljem društva »KUD Gozdar«, od samega začetka. Je eden od ustanovnih članov skupine Črnjanski harmonikaši, ki deluje pod okriljem KD Franc Piko,« so leta 2013 zapisali v obrazložitvi pri KD Franc Piko, kjer kot sekcija delujejo tudi Črnjanski harmonikaši.