Po 30 letih morda spet Batman

SHERI DETERMAN/WENN.COM/COVER IM Michael Keaton se o tem, ali bo vlogo sprejel, še ni izjasnil. FOTO: Cover images/Sheri Determan

2022.

naj bi prišel film v kinematografe.

Batmana naj bi zaigral v filmu o Flashu.

, ki je v vlogi Batmana nazadnje zaigral v kultnem filmu Batmanova vrniteviz leta 1992, bo morda ponovno oblekel superjunakov kostum in obzaigral v filmu The Flash. Kako pomembna bi bila Keatonova vloga, še ni znano.Režiser bo Argentinec. Ta je režijo prevzel po tem, ko je leta 2016 od projekta odstopil. Zgodba bo popolnoma ignorirala filma o Batmanu, ki ju je režiral, in se vrnila k filmu Batmanova vrnitev. Temeljila bo na stripu iz leta 2011 z naslovom Flashpoint, v katerem Flash potuje nazaj v času, da bi rešil svojo mater. Če bo 68-letni Keaton sprejel vlogo, se bo v slavnega superjunaka znova vživel točno po 30 letih, saj naj bi film Flash prišel v kinematografe leta 2022.Keaton se je lani po krajšem filmskem premoru vrnil v ospredje z vlogo v igrani verziji Disneyjeve risane klasike o letečem slončku Dumbu. Po vlogi Vandevera, brezsrčnega in skrivnostnega nastopača, ki je prevzel cirkus in začel izkoriščati slončka, se je znova zagnal v delo. V letu 2020 ga bomo na velikih platnih videli v drami Worth, poleg tega septembra še v kriminalki The Trial of the Chicago 7 režiserja, v letu 2021 pa v filmih The Asset in Morbius.Film Batmanova vrnitev, v katerem je Keaton zaigral skupaj zv vlogi Jokerja,v vlogi ženske mačke terv vlogi pingvina, je leta 1989 povzročil pravo evforijo in obudil navdušenje nad v širši javnosti že pozabljenim stripovskim junakom. Sledila je še vrsta filmov, a z drugo zasedbo, ponovno so začeli izhajati Batmanovi stripi.Tako kot junak, ki ga je upodobil, tudi Keaton živi na prvi pogled umirjeno življenje. Večino časa pa preživlja na svojem ranču v Montani, na rdeči preprogi ga ne vidimo pogosto. Je ločen in ima 37-letnega sina. V prostem času rad lovi ribe ali se odpravi na tekmo svojega priljubljenega bejzbolskega moštva Pittsburgh Pirates, ki ga je med snemanjem Batmana leta 1992 celo umestil v pogodbo: če bi takrat prišli v finale, bi mu morali producenti filma omogočiti premor med snemanjem, da bi se lahko udeleževal tekem.