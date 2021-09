Plestenjak jo je poklical in rekla je, »da« (VIDEO)

Luč sveta je ugledala nova pesem izpod peresaV naju še verjamem, ki jo je v duetu zapel z. »Pesem je ljubezenska, zelo življenjska in opisuje dolgotrajno zvezo dveh, ki včasih zapluje v nemirne vode, nasede na čeri… pa vendar se najde veter, ki ponovno napolni njuna jadra ljubezni,« o skladbi razmišlja Jan.Na vokalu se mu je pridružila Marjetka, pevka priznanega tandema Maraaya, ki se je lepo čustveno zlila v balado.Marjetka je pojasnila, kako je do dueta prišlo, ravno v trenutku, ko sta se soprogomusedla k kozarčku vina. »Ko naju je Jan poklical, sva po napornem dnevu ravno v postelji pila kozarec vina. Poklical naju je po facetime-u in omenil, da ima pesem, ki bi ležala na moj vokal. Brez najmanjšega pomisleka in brez, da bi skladbo sploh slišala, sva samo zavpila: JA! (smeh). Seveda je bil začuden, kako »ja«, če nama je še ni niti pokazal?! A nama je jasno, da je vse, kar pride izpod peresa Jana Plestenjaka, vrhunsko,« je pojasnila Marjetka.Za pesem sta posnela tudi videospot. Vam je všeč?