Pevca Pop Design si tega niti v najbolj divjih sanjah nista mogla predstavljati

Potem ko sta minuli teden napovedala prvi skupni koncert v Cvetličarni, si nekdanja nasprotnika, danes pa velika glasbena kolega Miran Rudan in Vili Resnik niti v najbolj divjih sanjah nista mogla predstavljati, da ga bosta razprodala v zgolj 120 urah. Pevca sta navdušena nad odzivom na njun prvi skupni koncert, zaradi izjemnega zanimanja pa sta ga bila primorana preseliti v Media Center, ki ima enkrat večjo dvorano.

»To je veliko priznanje. Morda se sliši klišejsko, ko tako rečem, toda če nekaj počneš toliko let in vsak konec tedna nastopaš po Sloveniji, nato narediš nekaj malce drugačnega in dobiš tako neverjeten odziv ljudi, se vprašaš, ali je res in ali si to sploh zaslužiš,« je Resnik opisal občutke ob izjemnem zanimanju oboževalcev za prvi koncert z Rudanom.

Vsak po svoje sta vtisnila pečat v skupini Pop Design pa tudi na festivalskih in evrovizijskih odrih. FOTO: Marko Delbello Ocepek

»Glede na to, da je zdaj že bolj ali manj jasno, da bo ta koncert en čudovit poklon najinima karierama in slovenski popularni glasbi, bo zdaj največji izziv iz toliko pesmi, ki so ostale zapisane pri ljudeh in so jim všeč, izbrati prave,« nadaljuje Miran in dodaja: »Komaj čakam, da z glasbeniki stopiva pred ljudi in da to doživimo skupaj. V primerjavi z najinimi samostojnimi koncerti bo ta stopnico višje in krona vsega, kar sva počela doslej.«

Glasbenika sta zaznamovala skoraj pol stoletja slovenske priljubljene glasbe, za seboj pa sta kot solista in člana različnih skupin pustila neverjetno število ponarodelih uspešnic.