Petra Kerčmar in Uroš Slak pokata od ponosa: takšno pot si je izbral sin (VIDEO)

V tokratnem podkastu Sovoznik, kjer uspešne ženske pripovedujejo svoje zgodbe vozniku Gregorju Knafelcu, je bila zapeljana Petra Kerčmar. Velja za eno najbolj prodornih in uspešnih slovenskih voditeljic in novinark. Kalila se je na lokalni televiziji, tudi na nacionalki, zdaj pa že vrsto let vodi osrednja poročila na komercialni televiziji in delila je kar nekaj zabavnih prigod iz ozadja snemanj. V vseh teh letih je zamenjala že nekaj sovoditeljev, trenutno ji družbo dela Jani Muhič: »Z Janijem med prispevki klepetava o pomembnih zadevah dneva. Gre za ključne podrobnosti in mnenja, ki pa pogosto niso primerna za javnost,« pojasnjuje.

Mladi so premalo ponižni

Kritična je tudi do mladih novinarjev, ki vstopajo v poklic. Pogosto so prepričani, da že obvladajo vse njegove vidike. »Nekateri mladi mislijo, da so že pojedli vse znanje sveta,« razloži. Predvsem pogreša vedoželjnost, saj se najde veliko mladih, ki bi radi imeli dobre pozicije in visoke plače. »Tisti, ki pridejo z resnično željo, se vidi, da imajo to v duši, v srcu, v glavi, da želijo biti novinarji,« je razkrila. Svoj poklic vidi kot poslanstvo. Zanj čuti odgovornost, ki je prisotna v vsakem pogovoru, vsakem vprašanju in vsaki informaciji, ki jo posreduje gledalcem.

Voditelj podkasta Gregor Knafelc in Petra Kerčmar. FOTO: Delo

Sin si je izbral zelo zanimivo pot

Z voditeljem Urošem Slakom imata 17-letnega sina Aljaža, ki ju navdušuje s svojo zrelostjo. »Odločil se je za podjetniško pot. Pri 17 letih je vedel, kaj bo v življenju delal,« s ponosom razkrije. Čeprav ga je včasih vleklo v kmetijske vode, se danes fokusira na podjetniško pot. »Midva sva tako ponosna nanj, da pri 17 letih res ve, kaj želi v življenju. Spomnim se sebe, ko sem šla na gimnazijo z mislijo, da bom že nekaj študirala.« V pogovoru je razkrila tudi, kakšne načrte ima za naslednjo dekado svoje kariere in kako kritični so slovenski gledalci.