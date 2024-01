Pet milijonov za Avsenike

Oktobra 2020 je Ansambel Saša Avsenika predstavil skladbo Ena bolha za pomoč, ki je popolnoma obnorela Slovenijo, ljudje pa jo imajo tako zelo radi, da jo z veseljem prepevajo tudi drugi glasbeniki.

Skladba, ki govori o tem, da se dekletom nikamor ne mudi, je tako rekoč stresla našo glasbeno sceno, pod besedilo navihane polke pa sta se podpisala voditeljica Jasna Kuljaj in vodja Čukov Jože Potrebuješ. Da je pesem že dobro leto pri nas izjemno priljubljena, dokazujejo tudi številke, a bolj kot na statistiko in uradne podatke so Sašo Avsenik in njegovi glasbeniki ponosni, da so ljudje skladbo tako lepo sprejeli.

»Punce naj si ne delajo skrbi glede ljubezni, saj se ta vedno zgodi spontano in nepričakovano,« pravijo člani Ansambla Saša Avsenika. FOTO: Primož Lukežič

»Že ljudska modrost pravi, da se ljubezen zgodi takrat, ko jo najmanj pričakuješ, in na najbolj nepredvidljivem kraju. Prav o tem pojemo člani Ansambla Saša Avsenika v naši mladostni polki. Ljubezen je čudovita stvar, pustiti ji moramo le priložnost, da se zgodi,« pravijo o polki, ki je v teh dneh dosegla zavidljivo številko, in sicer si je videospot na youtubu ogledalo že več kot pet milijonov ljudi! Ob tej številki so osupli celo v ansamblu, iz katerega sporočajo, da so ob takšnem dosežku izjemno ponosni. Ponosna sta tudi avtorja Potrebuješ in Kuljajeva, ki se je tokrat prvič preizkusila kot tekstopiska.

Ne povsem klasična

»To je pesem, ki je prišla ob pravem času in k pravemu ansamblu. Ansambel Saša Avsenika je bil na pravi točki, ko so potrebovali uspešnico. Nastala je dobra kombinacije res udarne melodije, na katero smo naredili enako udaren tekst. Brez tako dobre melodije, ki jo je ustvaril Sašo, bi tudi midva z Jožetom težko naredila čudež,« ekipo pohvali Jasna in iskreno doda, da je redko komu dana takšna sreča, da napiše prvo pesem in ta postane taka uspešnica.

To je namreč naši voditeljici, ki po novem dela tudi kot producentka, dalo toliko zagona, da bo v prihodnosti z velikim veseljem ustvarjala v tej smeri. »Želim si pisati malce posebna besedila, ne povsem klasična, tematika pa me bolj kot v opisovanje pokrajine vleče v čustva, v človeka, njegove želje in potrebe,« še pravi avtorica izjemno uspešne Bolhe.