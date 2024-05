Pet let je najbolj predvajana Nina

Združenje IPF je Nini Pušlar podelilo priznanje za rekordno peto leto na vrhu seznama največkrat predvajanih slovenskih izvajalcev na radijskih postajah v minulem letu. Skladbi, s katerima ga je najbolj zaznamovala, sta Malo malo in Nina Nina Nina. »Mogoče se komu to zdi rutina, a jaz priznanja za največkrat predvajano izvajalko nikakor ne dojemam tako. Skrbno jih hranim na posebnem mestu, na starem pianinu, na katerem pesmi tudi nastajajo. Vsako leto, ko mi je dano biti s publiko na koncertih, je zame dragoceno, in vesela sem, da imam možnost ustvarjati glasbo ter jo deliti s poslušalci. Po pandemiji je ta stik v živo še bolj dragocen,« je misli strnila pevka. »Z ekipo vrhunskih avtorjev in glasbenikov smo v zadnjih petih letih veliko ustvarjali in to mi je še vedno v veliko veselje in užitek. Veseli smo, da pesmi živijo na radiih in nastopih. Za glasbenika je to največje darilo,« je še povedala ob prejemu petega zaporednega priznanja.