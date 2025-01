Oto Pestner in Uroš Perić: poklon kralju rock'n'rolla

Pesmi kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja bodo za vedno zapisane v srcih mnogih. V sredo, 8. januarja, bi praznoval 90. rojstni dan, kar bosta na svojevrsten način obeležila tudi odlična slovenska glasbenika.

Mnogi bodo lahko Presleyjev jubilej praznovali v družbi Ota Pestnerja in Uroša Perića, ki bosta 31. januarja v Kulturnem domu Gornja Radgona zapela in zaigrala nepozabne uspešnice, kot so Can't Help Falling in Love, Suspicious Minds, In the Ghetto, Hound Dog in mnoge druge. Oba sta sicer velika Elvisova oboževalca. Pestner je kralju v čast posnel dvojni album z naslovom Spomini na Elvisa, na katerem je predstavil njegove najlepše pesmi v originalu ter v slovenski različici.

Govori se celo, da naj bi bila Elvis in Oto v sorodu, o čemer boste več izvedeli na koncertu. Eno dejstvo pa je neizpodbitno – kralj rock'n'rolla je bil tisti, ki je Uroša Perića navdušil za igranje klavirja. Njegove pesmi so čudovite tudi v jazzovski izvedbi, predvsem če za aranžmaji stoji virtuoz, pevec in pianist, ki s svojim markantnim glasom in širokim karizmatičnim nasmehom navdušuje poslušalce po vsem svetu.