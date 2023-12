Ostala je brez las in se borila z odvisnostjo ter depresijo: kakšna je danes zvezda kultne Dinastije

Ameriška serija Dinastija in glavni protagonisti v njej so pred pol stoletja dosegali neverjetno priljubljenost, zvezde novodobnih seriji se le težko primerjajo z njo.

Vsakič, ko je bila na sporedu nova epizoda sage o ljubezni, spletkah in bitki za moč bogate družine Carrington, je pred male zaslone prikovala ogromno gledalcev. Da, to je bila telenovela, a neponovljiva.

Med glavnimi liki je bila Chrystal Carrington, žena naftnega mogotca Blakeja Carringtona, ki jo je igrala Linda Evans. Ta je hitro postala najslavnejši obraz televizije in sinonim za lepo, predano in strpno soprogo, ki je premagovala vse spletke in zlobo. Čeprav to še zdaleč ni bila njena edina vloga, je bila nedvomno tista, po kateri je ostala najbolj prepoznana.

Brez sreče v ljubezni

Evansova se je 18. novembra leta 1942 rodila v Hartfordu, Connecticut. Večno zvestobo je obljubila dvakrat, vendar ni imela sreče v ljubezni

Preden se je poročila prvič, je bila v zvezi z ameriškim producentom Patrikom Curtisom. Prvi mož John Derek jo je prevaral z igralko Mary Cathleen Collins, bolj znano pod imenom Bo Derek.

Tudi njen drugi zakon s Stanom Hermanom se je po štirih letih leta 1979 končal z ločitvijo. Po ločitvi je srce podarila Georgeu Santo Petru.

Proti koncu osemdesetih se je spustila v burno, leto dni trajajoče ljubezensko razmerje z grškim glasbenikom Yannijem, ki jo je spodbujal k lepotnim operacijam.

Igralka je občinstvo očarala z neverjetnimi modrimi očmi in večini je prav zaradi njih ostala v spominu, je pa leta 2017 njen ugled porušil posnetek aretacije, ki se je zgodila tri leta prej.

Linda, ki je imela vrsto let težave z odvisnostjo od protibolečinskih zdravil, je bila aretirana leta 2014 zaradi prehitre vožnje in zaradi vožnje pod vplivom opiatov. Na zadnjem sedežu njenega avtomobila je bilo najdenih ogromno zdravil.

Tedaj je nastal posnetek, ki je bil skrit tri leta, na katerem nima niti kančka ličil ter je vidno pod vplivom substanc.

Bolečine v hrbtu, za katerimi je trpela so bile tolikšne, da je občasno pomislila celo na to, da bi si vzela življenje. Pripeljale so do tega, da je začela zlorabljati zdravila.

A ne samo fizične bolečine, leta je trpela zaradi depresije, kasneje pa je zaradi agresivnih terapij, namenjenimi zdravljenju težav s hrbtom izgubila lase, zaradi česar je morala nositi lasuljo.

Osvojila je pomembno lekcijo

Danes pravi, da je edina lekcija, ki se je je naučila v življenju ta, da je treba sebe sprejeti takšnega, kakršen si:

»Dolgo sem mislila, da je skrb zase namakati se v kadi ali nekaj kupiti.

Dolgo časa sem potrebovala, da sem dojela, da ljubezen do sebe izhaja iz notranjosti. Življenje me je naučilo, da se imam rada. Mlado, staro, vitko ali debelo,« je leta 2021 povedala v pogovoru za People.