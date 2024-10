Opevajo lepote Bele krajine (FOTO)

»Ker sem pravi Belokranjec, doma iz vasi Radovica, ki je šest kilometrov oddaljena od Metlike, so navdih za besedila pogosto naša domača krajina in doživetja. Belokranjci imamo veliko pokazati in povedati o sebi, zato se v njih pogosto znajdejo tamburica, pogača, reka Kolpa, bele breze,« pravi Andrej Bajuk, vodja in harmonikar istoimenskega ansambla, ki letos praznuje 25 let delovanja. Poleg njega so člani še njegov sin Simon Bajuk, ki skrbi za videospote, Nejc Prijanovič, pevka pa je Ingrid Kralj Kukar.

Ansambel Andreja Bajuka je v Semiču proslavil 25 let.

Srebrni jubilej so proslavili s koncertom v Semiču, na njem pa predstavili novo, že peto ploščo. Na njej je 15 skladb, od katerih je 12 takih, ki jih je Andrej izbral s štirih prejšnjih zgoščenk, ki so izšle od leta 2001, tri viže pa so nove. To so valček Zaradi tebe, po katerem so poimenovali koncert, prvič pa so ga predstavili na 54. ptujskem festivalu, valček Tebi, oče in polka Prikupen par. Avtor vseh melodij in aranžmajev je Andrej Bajuk, besedila pa so ustvarili znani tekstopisci Matej Kocjančič, Vera Šolinc in Matej Trstenjak, s katerim Andrej v zadnjem času veliko sodeluje, pa tudi že pokojna znana Belokranjca Fanika Požek in Toni Gašperič.

15 VIŽ je na peti avtorski plošči, med njimi 3 nove.

Srebrnim jubilantom so se na odru pridružili izvrstni ansambli Tonija Verderberja, Topliška pomlad, Kvinta, Vesna Malnarič, Anja Pešelj, Jurij Ivanušič, Jaka Špehar, do solz pa je dvorano nasmejala Darja Zamida Pečavar s stand up humoristično predstavo Nenapisane zgodbe trdožive Belokranjke Ankice, v sklopu programov v OŠ Brihtna glava. Izjemno je vse navdušil tudi nastop harmonikarskega orkestra Andreja Bajuka, koncert je povezoval Darko Povše.

Največ bučnih aplavzov je požel Harmonikarski orkester Andreja Bajuka.

In katere viže Ansambla Andreja Bajuka so pri poslušalcih najbolj priljubljene? »Poleg treh najnovejših, ki smo jih omenili, so to še pesmi Moj domači kruh, Pri stari zidanici, Kje so veselice, Srečno srce, Zakaj odšla si, Dekle pod staro vrbo, Obriši solze in Verjamem v ljubezen,« nam zaupa Andrej Bajuk. Skupaj ima ansambel že 43 avtorskih skladb, od tega so jih 40 uvrstili na prejšnje štiri zgoščenke, na vsako deset.

»Za koncert je bilo potrebnih veliko priprav in vaj, treba je bilo spisati scenarij, urediti in namestiti sceno na odru, a ker smo prava ekipa, nam je s skupnimi močmi uspelo pripraviti vse. Ljudje so dvorano v Semiču napolnili do zadnjega kotička, kar v teh časih ni kar tako, in ponosni smo, da so ljudje z leti prepoznali, da smo ustvarjalni. Čeprav naše skladbe poslušajo na radijskih postajah, nas spremljajo na festivalih in gledajo naše videospote na youtubu, še vedno pridejo tudi na koncert in nas poslušajo v živo. To nam je res v čast,« misli strne Andrej Bajuk, ki na pojem narodnozabavno gleda zelo široko.

»Glasba je v mojem življenju prisotna vsak dan, saj imam tudi svojo glasbeno šolo, v kateri poučujem nekaj instrumentov, prav tako imam svoj studio, v katerem nastajajo vse pesmi. Imam pa tudi svoj način igranja in lastno interpretacijo, v kateri se najbolje znajdem. Nismo vsi enaki in tako je tudi prav,« sklene Bajuk, ki obljublja, da bo ansambel nadaljeval svoje glasbeno poslanstvo in ustvarjal nove in nove viže.