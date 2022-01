Odločeno, katera po vrsti bo na Evroviziji nastopila Slovenija (VIDEO)

V Torinu so 36 držav, ki bodo maja sodelovale na Pesmi Evrovizije in niso neposredno uvrščene v finale, z žrebom razporedili v prvi oziroma drugi predizbor. Slovenski predstavnik bo nastopil že prvi večer, poroča portal MMC.

Slovenija bo nastopila že prvi večer. FOTO: zaslonski posnetek

Slovenija bo letošnjega evrovizijskega predstavnika izbrala na Emi, ki bo potekala 19. februarja. V petek, 28. januarja, pa bodo glasovi strokovne komisije in občinstva na izboru Ema freš izbrali štiri mlade izvajalce, ki se bodo na Emi z že uveljavljenimi imeni potegovali za zmago.

66. Pesem Evrovizije bo potekala v Italiji in to po zaslugi rock skupine Måneskin, ki je leta 2021 zmagala s pesmijo Zitti e buoni. Polfinalna večera in finalni bodo potekali v Torinu, in sicer 10., 12. in 14. maja.

Celoten žreb si lahko ogledate v spodnjem videu.