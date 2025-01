Odbiti muzikanti so še vsi dijaki

Odbiti muzikanti so mlada kvintetovska zasedba, ki je na glasbeni sceni prisotna dobro leto, odkar so se zbrali na prvi vaji. Člani ansambla so klarinetist Nace Kac, trobentač Žiga Petrinjak, harmonikar Jure Hudobreznik, baritonist Enej Jezernik, kitarist Jošt Avberšek, poje pa njegova sestra Neža Avberšek.

Njihovi prvi nastopi so med poslušalci naleteli na pozitiven odziv, kar jim je dalo zagon za naprej. Glede na to, da se vsi glasbeno izobražujejo pri priznanih profesorjih, ki so tudi sami znani glasbeniki ali celo potomci ali sorodniki članov znanih ansamblov, je obet za nadaljnjo uspešno glasbeno pot dober. Ustanovitelj Odbitih muzikantov je Nace Kac, ki se v velenjski glasbeni šoli pri profesorju Gorazdu Topolovcu (Fehtarji) uči saksofon, pred letom in pol pa se je začel ob poslušanju posnetkov raznih ansamblov kar sam učiti še klarinet, ki ga zdaj v ansamblu tudi igra.

Jure Hudobreznik je vodja ansambla in harmonikar.

Vodja ansambla je harmonikar Jure Hudobreznik, sin Andreja Hudobreznika, izvrstnega trobentača, ki je član Štirih kovačev in zato njegov prvi in največji vzornik. »Narodnozabavna glasba me spremlja od mladih nog, resneje pa sem jo začel spremljati in igrati v devetem razredu osnovne šole,« pravi Jure. Doda, da je njegov največji vzornik Slavko Avsenik. »Odkar sem ga prvič slišal igrati, sem si želel tako igrati harmoniko tudi jaz.« Jure se je devet let v nižji in višji glasbeni šoli učil igrati harmoniko pri profesorju Zmagu Štihu, zdaj pa je njegova profesorica Mojca Volavšek.

Pravi prijatelji

Trobento igra Žiga Petrinjak, ki ga je zanjo navdušil profesor velenjske glasbene šole Damir Tkavc, član Alpskega kvinteta. »Še bolj sem narodnozabavno glasbo vzljubil zaradi strica Rajka Petka, dolgoletnega harmonikarja v Ansamblu Vikend,« pravi Žiga, ki igra trobento tudi v Pihalnem orkestru Premogovnika Velenje ter nekaterih komornih sestavih.

Pevka Neža Avberšek, dijakinja umetniške gimnazije, se že skoraj 12 let v glasbeni šoli uči igrati klavir. Zato se pošali, da je glasbena šola že kmalu postala njen drugi dom. Fante je poznala prav iz glasbene šole, a se nikoli niso družili.

Odbiti muzikanti gredo po stopinjah izjemnih predhodnikov.

»Ko smo se prvič srečali na vaji, niti nisem vedela, kaj pričakovati. Danes sem vesela, da so me sprejeli medse, in postali smo pravi prijatelji,« poudari Neža, ki je že kot punčka znala peti vse pesmi Ansambla Spev, saj so doma imeli njihove zgoščenke. Kitarist tega Boštjan Mežnar je namreč njen stric. Zato ne preseneča, da je nad kitaro navdušil tudi njenega brata Jošta Avberška, bodočega mehatronika, ki zdaj pri Odbitih muzikantih igra kitaro. Igranja kitare se je sicer učil pri Borisu Golavšku, kakšen dobronameren nasvet pa je dobil tudi od Mežnarja. Jošt igra tudi električno kitaro, ki jo potrebuje za zabavni repertoar. Obožuje Avsenike, Alpski kvintet, Ansambel Saša Avsenika, Franca Miheliča in seveda Spev. V prostem času se posveča športu, saj trenira rokomet v Rokometni šoli Sebastjana Soviča.

Kot zadnji se jim je pridružil Enej Jezernik, baritonist in bas kitarist, ki si je vselej želel igrati na veselicah ter festivalih. Tudi on je dijak umetniške gimnazije Velenje, smer glasba, poleg baritona pa igra še fagot. »Že od nekdaj sem si želel igrati v ansamblu. Najprej sem se tega lotil z bratom, ki igra kitaro, in sosedom, ki igra harmoniko. Vsi trije smo bili vedoželjni, manjkal nam je le pravi mentor, da bi nas usmerjal,« nam zaupa Enej, ki je bil zato vesel povabila v ansambel.

»Naš repertoar obsega skladbe večine znanih ansamblov, kot so Štirje kovači, Avseniki, Alpski kvintet. Ti so osnova, pozneje smo začeli preigravati še uspešnice drugih znanih ansamblov. Napotke dobivamo od mnogih, ki so ali so bili člani ansamblov. V prvi vrsti od že omenjenih Rajka Petka, nekdanjega harmonikarja Ansambla Vikend, Damirja Tkavca, člana Alpskega kvinteta, ki uči trobento v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje, in ne nazadnje mojega očeta Andreja, ki igra pri Štirih kovačih,« sklene pogovor vodja Odbitih muzikantov Jure Hudobreznik.