Od predsednice so dobili sovico, sami pa so večkrat razprodali Cankarjev dom

»To smo po novem mi. Nas osem Prifarcev. Hvala, dragi naši prijatelji, ki že 35 let polnite koncertne dvorane. Hvala za tri čudovite večere, v katerih smo si nabrali dovolj energije za pohod k novi okrogli obletnici,« so po treh razprodanih koncertih v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na družbenem omrežju zapisali Prifarski muzikanti in objavili fotografijo oziroma selfie z odra.

Dodali so, da bo koncert, najverjetneje v januarju prihodnje leto, mogoče videti tudi na Televiziji Slovenija. »Mi pa bomo našo skupno zgodbo za nocoj nosili še dolgo, dolgo s seboj,« so dodali. In prav s to pesmijo, Zgodba za nocoj, so Prifarski muzikanti z vsemi gosti na odru ter ob spremljavi Mengeške godbe veličastno sklenili vse tri večere, na katerih so predstavili nekaj svojih najlepših pesmi, ki so nastale v teh letih.

Tako poln je bil oder ob koncu koncerta Najlepših 35 Prifarskih muzikantov z gosti. FOTO: Mojca Marot

Na veliki oder Cankarjevega doma so Prifarske muzikante, vsakega posebej, pospremile članice ženske vokalne skupine Katice. In ostale z njimi na odru do konca. Tako kot člani Okteta Žetev iz Luč v Zgornji Savinjski dolini, ki so zapeli nekaj skladb acapella.

Navduševali skupaj z glasbenimi gosti

Najstarejši muzikant Valentin Južnič, vodja Martin Marinč, Tone Obranovič in njegov sin Uroš Obranovič, Mitja Ferenc, Jernej Pečak, Dejan Šuštar in najmlajši, po novem osmi polnopravni član, Matija Marinč, so, kot smo vajeni, zbrane v dvorani navduševali skupaj z glasbenimi gosti: Čuki, Daretom Kauričem ter Nino Pušlar, ki je naravnost blestela s svojim vokalom in opravo ter zapela tudi skupaj z Mitjo Ferencem.

Medse so sprejeli najmlajšega člana Matijo Marinča, ki pa se je moral prej še izkazati.

Dogajanje so popestrile članice Folklorne skupine iz Dragatuša, s katerimi so Prifarci zaplesali, ves čas pa so bili na odru tudi inštrumentalisti: Rok Godec na trobenti, Sašo Debelec na piščali, kitarist Primož Grašič, klaviaturist Miha Gorše, bobnar Duško Kranjc, tamburaši Jazbečari ter pevki Lucija Marčič in Sara Lamprečnik. Za češnjo na torti je na koncu poskrbela Mengeška godba, ki je slavljence pospremila z odra, sicer jih zbrani v dvorani tako ali tako ne bi spustili z njega.

Dvorano spravil na noge

Slavje se je še dolgo po koncertu nadaljevalo v avli Cankarjevega doma. Prifarci so jubilejni koncert Najlepših 35 tokrat vodili kar sami. Grče, kot so se poimenovali starejši člani, in peteršiljčki, mlajši del skupine, so po delčkih ves čas medse sprejemali in seveda sprejeli zdaj najmlajšega člana Matijo Marinča, ki pa se je moral poprej še izkazati. In se tudi je, ko je dvorano spravil na noge s frajtonarico in Slakovo Po dekle. Sicer pa Matija igra tudi kitaro in berdo.

Nasmejana sokrajana in glasbenika: vodja dupljakov Marjan Lisac in vodja Prifarcev Martin Marinč FOTO: Mojca Marot

»V veliko čast mi je bilo sodelovati z legendami Prifarci, ki so tudi letos trikrat zapored napolnili Cankarjev dom. Lahko rečem samo: kapo dol. Vesel sem, da sem bil del te veličastne zgodbe,« je misli ob koncu strnil Dare Kaurič, ki bo prihodnje leto praznoval 30 let glasbene kariere. Še pet let dlje so na glasbenih odrih Čuki, zato je bilo slavje obojestransko.

35 let že polnijo koncertne dvorane.

Koncerte Prifarskih muzikantov je vsako leto doslej obiskovala Nataša Pirc Musar, letos pa je bila prvič v dvorani kot predsednica države; Prifarcem je podarila Kogojevo sovico. Koncert so sklenili z venčkom uspešnic, kot so Mlinarca, Matilda, Ptičice, pa tudi ljudskimi, med katerimi ni manjkala Na oknu deva je slonela. Od navdušenega občinstva so izvabili stoječe ovacije, ki jih kar ni bilo konec, kar je zagotovo dobra popotnica. In glede na to, da so medse sprejeli Matijo, ki je več kot pol stoletja mlajši od najstarejšega člana, jim moči zagotovo še ne bodo pošle.