Od Dallasa do Krvavca: Fehtarji združujejo urbano in domače

Energični Fehtarji, ki zase pravijo, da igrajo in ljubijo podeželski rock'n'roll, predstavljajo nekaj precej nenavadnega zanje – balado.

»Želeli smo ustvariti pesem, ki izraža naš ponos, ljubezen do gora, tradicije in biserov, ki jih skriva naša pokrajina. Vedno poudarjamo, da smo otroci Agropopa, Čukov ter predvsem Pop Designa. Njihove balade, kot so Pokliči me nocoj, Ko si na tleh, Zbogom in Cerkev domača, so se zapisale v slovensko glasbeno zgodovino. Zbogom govori o Dolenjski, Cerkev domača prav tako. Mi pa smo razmišljali, da ni balade, ki bi bila posvečena izključno Gorenjski.«

Del videospota so posneli v Dallasu. FOTO: ŽAN ZAJC

»Kako se tega lotiti? Nekega večera smo imeli debato z Alenom Klepčarjem, ki je ravno takrat pisal naš prejšnji singel Podeželski rock'n'roll. Rekli smo, da imamo poseben izziv, ki se ga še nismo lotili, in mu predstavili želje. Po približno tednu dni nas je poklical in rekel, da ima skladbo za nas. Ko smo jo prvič slišali, smo vedeli, da smo dobili točno to, kar smo želeli,« pravijo fantje.

Srečali Luko Dončića

Del videospota so posneli v Ameriki, natančneje v Dallasu, kamor so marca odpotovali s harmoniko na rami in spoznali Luko Dončića. Tam so med stolpnicami in na ulicah velikega mesta ujeli kontrast med urbanim okoljem in ljubeznijo do domačih krajev. »Že takrat smo razkrili, da je bil Dallas do neke meje tudi delovni izlet. Posneli smo namreč dva videospota, drugega bomo predstavili v začetku naslednjega leta, prvega pa med vas pošiljamo zdaj. Kadre smo snemali tudi na letališču,« izvemo. Drugi del videospota so fantje želeli posneti na Gorenjskem, vendar se zadeve niso odvile po njihovih načrtih.

Spomladi so obiskali Luko Dončića. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Snemanje na domačih tleh je bila prava preizkušnja. Prvič smo se zbrali že poleti na Jezerskem, a nam jo je zagodlo vreme. Po pregledu posnetkov smo ugotovili, da jim manjka sončna svetloba, zato smo se odločili za novo snemanje. Pred desetimi dnevi smo organizirali drugi snemalni dan, a se je tik pred začetkom spustila megla in je bil tudi ta načrt uničen. A se nismo dali! Če imamo lepo pesem in kadre iz Amerike, potrebujemo še lepo Gorenjsko. Odločili smo se snemati na vrhu Krvavca in ustvarjali pri –7 stopinjah,« še pravijo mladi glasbeniki, ki so končno prišli do želene zgodbe.